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КСУ признал незаконным ограничение зарплат чиновников в 47 тысяч грн

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Экономика
1,0 т.
КСУ признал неконституционным ограничение зарплат чиновников

КСУ признал неконституционным ограничение зарплат чиновников.

Конституционный суд Украины признал незаконным ограничение зарплат чиновников на время действия карантина, которое было установлено законом о внесении изменений в государственный бюджет.

Соответствующее решение 28 августа принял КС, отменив действие указанного документа Верховной Рады.

Решение КС по закону об изменениях в госбюджет.

Решение КС по закону об изменениях в госбюджет. Ccu.gov.ua

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что суд принял обоснованное решение, поскольку Верховная Рада не могла законом о госбюджете изменять размер зарплаты, прежде всего – судей.

"По карантину КС признал неконституционным только закон о внесении изменений в закон Украины о госбюджете на 2020 год", – сказал он.

Напомним, что 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет, которыми также были урезаны зарплаты государственных служащих, в частности - суде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины принял решение относительно постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений. Согласно ему, признан неконституционным закон о внесении изменений госбюджет на 2020 год, а производство по документу правительства было закрыто.

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