КС официально признал незаконной уголовную ответственность за ложь в декларации

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Решение обнародовано на сайте КС в среду, 28 октября.

"Конституционный суд Украины считает, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений", – говорится в мотивировочной части решения.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны ущербу, который причинен или мог бы быть причинен в случае совершения соответствующих действий", – отмечает КС.

Таким образом суд частично признал неконституционной антикоррупционную реформу, "отменив" отдельные ее положения.

27 октября в СМИ появилась информация, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

Как пояснил член набсовета "Укрзалізниці", экс-нардеп Сергей Лещенко, против этого решения выступили только четверо судей.

Сообщается, что суд также признал неконституционными контрольные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

При этом утверждали, что обязательства декларировать имущество суд признал конституционными.

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