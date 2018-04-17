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Крымский завод Фирташа травит Херсонщину в обход санкций - СМИ

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Крымский титановый завод, принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, сбрасывает отходы в Херсонской области и уже три года не платит экологический налог, оправдываясь остановкой из-за оккупации.

При этом, завод продолжает работать и, вопреки санкциям, завозит через закрытый порт Керчи украинское сырье – ильменит, сообщают “Наші гроші”.

Отмечается, что крымское ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс" (до 2014 года – "Крымский титан"), расположенное в оккупированном городе Армянск, арендует более тысячи гектаров в Каланчакском районе Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана. С 2015 года компания прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

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В управлении Государственной фискальной службы в Херсонской области сообщили, что "Юкрейниан кемикал продактс" не облагалось экологическим налогом, поскольку, "согласно сообщениям предприятия, экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность (оккупация территории АР Крым)".

В то же время Росприродонадзор сообщает, что в 2017 году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ "Крымский титан" оштрафовали на 230 млн рублей (почти 100 млн гривен) за недостоверную информацию о выбросах.

"Местные жители херсонского села Першоконстантиновка, на землях которого находится отстойник отходов с "Крымского титана", жалуются на увеличение заболеваемости и смертности, в том числе от онкологических заболеваний. По данным районной больницы, с 2012 года, когда "Крымский титан" увеличил мощность, онкозаболеваемость выросла на 50%", – сказано в расследовании.

При этом проверка Государственной экологической инспекции в 2016 году обнаружила значительное повышение загрязнения почв Присивашья. К примеру, содержание железа в сельском парке превышено в 142 раза.

Анализ образцов воды из пресного водоема и сельского водопровода, отобранный в школьной столовой, которые были исследованы сертифицированной лабораторией в Киеве и Херсонской гидробиологической станцией НАН Украины, показал существенное несоответствие санитарным нормам.

Журналисты подчеркнули, что "Крымский титан" продолжает работать на украинском сырье – ильменитовом концентрате производства Иршанского горно-обогатительного комбината.

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После запрета поставок товаров в Крым, и прекращения железнодорожного сообщения, предприятие стало пользоваться морской "ильменитовой схемой".

"Сырье отправляется будто бы на экспорт в Россию, а на самом деле перегружается на рейде в Керченском проливе и доставляется в закрытый Украиной порт Керчь", – сказано в материале.

По информации журналистов, сейчас ильменит возят через турецкие порты. По имеющимся данным, в 2016-2017 годах в Крым было доставлено не менее 220 тысяч тонн ильменитового концентрата, отправителем и получателем груза, по таможенным документам, является московское ООО "ЦОТ" – официальный представитель украинских заводов "Крымский титан" и "Сумыхимпром".

"Ильменитовая схема" нарушает украинский закон и западные санкции. Однако под санкции СНБО Украины почему-то попала только московская компания "Титановые инвестиции", – отмечают авторы расследования.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Фирташ может захватить рынок серной кислоты под прикрытием МЭРТ.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Дмитрий Фирташ
Место
Украина
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