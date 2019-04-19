Крымский мост: оккупанты неожиданно собрались запустить первый поезд

В конце лета оккупанты планируют запустить первый пробный поезд по Крымскому мосту.

Таким образом тестирование пройдет уже в августе-сентябре этого года, передает "Крым.Реалии".

"Первое полотно со стороны Тамани и Крыма мостом проложено. Раскрою маленькую тайну: в августе-сентябре будет осуществлен первый пробный рейс по Керченскому мосту для того, чтобы отрегулировать все процессы. Начало сообщения, как и планировалось, состоится в декабре", - сообщил "замглавы" Крыма Михаил Селезнев.

"Директор" Крымской железной дороги Алексей Гладилин сказал, что после запуска железнодорожной части Керченского моста по нему будут курсировать пассажирские поезда из 11 российских городов.

Строительство железнодорожной части Керченского моста и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года. Заказчиком проекта выступил "Росжелдор", подрядчиком - "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, который строит весь мост.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Позже в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению. Для строительства Российская Федерация выбрала самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

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