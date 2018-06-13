Крым во тьме: на полуострове произошел масштабный блэкаут

В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении света.

По данным Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.

Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.

Отмечается, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile также функционирует с неполадками.

Жители полуострова сообщают об отключениях в соцсетях. В Крымэнерго и Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию.

Как сообщает ТАСС, причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае РФ.

"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.

Позже так называемый глава Крыма Сергей Аксенов написал, что электричество восстановят через 3 часа. Он также подтвердил версию о том, что причиной стали скачки напряжение на подстанции "Тамань", где сработала противоаварийная автоматика.

Как известно, в Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главная водная артерия Крыма превратилась в свалку.