Крушение Boeing 737: экономист развенчал фейки о компенсации семьям погибших

Компенсация финансовых средств родственникам погибших в трагедии с Boeing МАУ в Иране не есть "маленькой", несмотря на фейки, которые распространяют интернет-пользователи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он заверил, что компенсация будет состоять из нескольких выплат.

В первую очередь, это будет 200 тысяч гривен, которые правительство добровольно согласилось выплатить семьям погибших и это лишь разовая помощь.

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Во-вторых, Компаниец перечислил "Правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа", которые являются обязательными для всех авиакомпаний:

1. Авиаперевозчик не может исключить или ограничить свою ответственность за вред, повлекший гибель или телесное повреждение пассажира, в условиях, указанных в главе 1 настоящего раздела, суммой в размере 250 000 СДР (сейчас это 345 685 долларов) для каждого пассажира.

2. Авиаперевозчик не несет ответственности за ущерб, повлекший гибель или телесное повреждение пассажира, и сумма которой превышает указанные в пункте 1 настоящей главы размеры, при условиях, указанных в главе 1 настоящего раздела, если авиаперевозчик докажет, что:

такой вред не был причинен из-за небрежности или другого неправильного действия или бездействия авиаперевозчика, или его работников, или агентов по обслуживанию;

или такой вред причинен исключительно из-за небрежности или другого неправильного действия, или бездействия третьей стороны.

3. Авиаперевозчик должен немедленно, но не позднее чем в течение 15 дней после идентификации физического лица, имеющего право на получение компенсации, осуществить авансовый платеж, который не должен быть меньше чем 16000 СДР (сейчас это 22 124 долларов) (за исключением легких телесных повреждений) .

В-третьих, компенсация от Ирана каждой семье. Здесь сумма будет определена на базе договоренностей власти Ирана и Украины.

В 1982 Франция сбила самолет с 81 человеком, который летел из Болоньи в Палермо, в 2013 году суд постановил выплатить 100 миллионов долларов всем погибшим.

В 2003 Муаммар Каддафи согласился выплатить 10 миллонов долларов за каждого погибшего в результате теракта в 1988 году.

"С учетом потери покупательной способности доллара в США, 10 миллионов долларов в 2003 году по стоимости равны сейчас 13960000 долларам. Именно по минимуму из этой суммы, по моему мнению, правительство и должно начинать переговоры о компесации, так как ее довольно легко объяснить. Я понимаю, что это не вернет семьям своих близких, но и распространять фейки о "маленькой компенсации" также не надо. Безусловно правительство должно было предоставить четкие разъяснения по выплатам, а не просто сказать о 200 тысячах гривен", – резюмировал Компаниец.

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