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Крупный украинский банк предупредил о сбоях с картами: когда ждать

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UKRSIBBANK в субботу, 20 октября, проведет изменения карточных счетов своих клиентов, что может привести к сбоям в работе с ними.

Как сообщила пресс-служба банка, таким образом финучреждение выполняет требование НБУ.

"Изменение номеров карточных счетов приведет к временным ограничениям операций с карточками банка в терминалах, банкоматах, кассах и в сети интернет, а также в UKRSIB online", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже в пятницу, 19 октября, действия банка могут привести к временным ограничениям операций с карточками.

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Также о ситуации UKRSIBBANK уже предупредил своих клиентов – на мобильные телефоны пришли оповещения.

Крупный украинский банк предупредил о сбоях с картами: когда ждать

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Форвард Банк предупредил клиентов о переходе на новый процессинг, около суток с 00:00 25 октября по 23:59 26 октября не будут работать карточные операции и сервисы.

Место
Украина
Объекты
банковская картаУкраина
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Это касается не всех одновременно, а по очереди. Касается тех, кому пришли сообщения.
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