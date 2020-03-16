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16 марта • обновлено в 12:25
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Крупное госпредприятие отменило закупку алкоголя на сотни тысяч гривен из-за коронавируса

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В Николаеве государственное предприятие "Зоря" – "Машпроект" объявило тендер на закупку алкогольных напитков на 260 тысяч гривен. Однако вскоре аукцион отменили из-за карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-2019.

В частности, тендер был объявлен 10 марта. Компания хотела закупить виски, водку, коньяк, шампанское, вино, вермут. Об этом свидетельствуют данные платформы госзакупок ProZorrо.

Согласно документам, предмет закупки предназначен для представительских нужд, обслуживания делегаций и для реализации на базах отдыха предприятия в летний период.

"В связи с запретом по обмену делегациями во время карантина, а также неопределенностью сроков начала курортно-оздоровительного сезона и невозможностью прогнозирования спроса работников предприятия и сторонних отдыхающих на путевки на базах отдыха заказчик отменяет конкурс на закупку", – говорится в сообщении.

Аукцион отменили из-за карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-2019

Аукцион отменили из-за карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-2019

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Николаев
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