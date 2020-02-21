Государственная продовольственно-зерновая корпорация использовала масштабные схемы обнала в результате которых бюджет Украины потерял миллионы гривен.

Цепочка начинается с того, что в сентябре 2019-го ГПЗКУ перевела "ООО Салана-Трейд" более 46 млн грн за покупку 10 тыс. тонн ячменя и 1,7 тыс. тонны пшеницы. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

"Салана-трейд" "купила "ячмень и пшеницу у ООО "Програматик" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн потерялись по дороге – наценка поставщика. У "Програматик" и главный бухгалтер, и директор, и основатель – один человек. Чаще всего это признак фиктивности.

"Салана-трейд" купила свою пшеницу и ячмень у трех компаний на общую сумму 42,3 млн грн (потерялось 200 тысяч). Но поставщики: "Лайтен групп", "Олкар Стандарт", "Спецрента", "Прокситехноторг" никакой ячмень физически продать не могли, поскольку его не покупали и не производили.

Все четыре компании вызывают ряд вопросов. К примеру, у "Лайтен групп", как и "Олкар Стандарт", основной вид деятельности – оптовая торговля пиломатериалами. А "Прокситехноторг" уже замешан в отмывании денежных средств.

"То есть сделка, вероятно, имеет все признаки фиктивности. Зачем это делается? Это не только способ вывести деньги из компании, но и возможность украсть деньги на налогах. По закону, покупатель имеет право на налоговый кредит, когда делает покупку, а когда сам продает – получает налоговое обязательство. От обязательств отнимают кредит и платят в бюджет только разницу, а не весь НДС. Дело в том, что в результате целой серии сделок налоговые обязательства фактически пропали", – отмечается в публикации.

Государственная продовольственно-зерновая корпорация использовала масштабные схемы обнала в результате которых бюджет Украины потерял миллионы гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила функционирование многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов, которая в течение года действовала в Херсоне.

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