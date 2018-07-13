Кремль пошел на уступки для украинских товаров: появился документ

Россия разрешила транзит грузов с Украины по своей территории в адрес нескольких предприятий Казахстана.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 10 июля подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сказано на портале правовой информации.

Решение было принято после обращения властей Казахстана. Разрешенная продукция представлена различным промышленным оборудованием, материалами и запчастями.

"В связи с обращением правительства республики Казахстан разрешить международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации товаров...", - говорится в документе.

В списке предприятий - Arcelor Mittal Темиртау, "ТНК Казхром", Кентауский трансформаторный завод и заводов городе Усть-Каменогорске, которые для Казахстана являются стратегическими.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января президент России Владимир Путин продлил еще на полгода действие ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию через территорию РФ.