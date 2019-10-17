"Это непросто": Кравчук назвал единственный способ влияния на Путина

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что у Запада есть способы влияния на Российскую Федерацию.

"Способы влияния на страну всегда можно найти", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Отвечая на вопрос, можно ли заставить Россию соблюдать нормы международного права, первый президент констатировал: "Это непросто. Из собственного опыта и из истории я знаю, что для России не существует международных норм".

Для России не существует международных норм, сказал Кравчук

"Она действовала, действует и, думаю, будет действовать по принципу целесообразности, а не международных норм. Такая страна и такие у нее нормы", – добавил он.

В то же время Кравчук убежден в том, что "способы влияния" все же есть.

В этом контексте он напомнил об экономических санкциях, применяемых в отношении РФ. "Что за санкции применяются сегодня? Санкции не в отношении государства Россия, а в отношении конкретных лиц в России".

"Думаю, если бы санкции были применены в отношении России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия", – заявил первый президент.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции в отношении России за распространение химического оружия. Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей.

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