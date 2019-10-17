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17 октября • обновлено в 16:03
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"Это непросто": Кравчук назвал единственный способ влияния на Путина

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что у Запада есть способы влияния на Российскую Федерацию.

"Способы влияния на страну всегда можно найти", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

Отвечая на вопрос, можно ли заставить Россию соблюдать нормы международного права, первый президент констатировал: "Это непросто. Из собственного опыта и из истории я знаю, что для России не существует международных норм".

Для России не существует международных норм, сказал Кравчук

Для России не существует международных норм, сказал Кравчук

"Она действовала, действует и, думаю, будет действовать по принципу целесообразности, а не международных норм. Такая страна и такие у нее нормы", – добавил он.

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В то же время Кравчук убежден в том, что "способы влияния" все же есть.

В этом контексте он напомнил об экономических санкциях, применяемых в отношении РФ. "Что за санкции применяются сегодня? Санкции не в отношении государства Россия, а в отношении конкретных лиц в России".

"Думаю, если бы санкции были применены в отношении России, Кремля как такового, тогда были бы другие последствия", – заявил первый президент.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября Европейский Союз продлил до 16 октября 2020 года санкции в отношении России за распространение химического оружия. Речь идет об ограничительных мерах касательно 9 физических лиц. Из них пять связывают с сирийским режимом. Еще четверо, по данным ЕС, причастны к отравлению Скрипалей.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Санкции против России
Персона
Леонид Кравчук
Место
Россия
Тег
Новости России
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
А по каким законам Кравчук подписывал Беловежские соглашения? Этот поц еще рассуждает о соблюдении закона...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бредни очередного вислоухого хохла, раньше это отставное гавни-ще молчало теперь поднимают вонь,в своём сви-домитом гадюшнике.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Независимые страны ведут независимую внешнюю политику, а не политику кем то нормированную
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