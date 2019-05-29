"Кору с деревьев едим": сеть высмеяла пропаганду "ДНР" против Украины

В так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

"Чем утешить бесправных жителей территории, где уничтожена экономика и 5 лет комендантский час? Конечно же репортажами о том, как плохо "на Украине". Это очень смешно", – пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

"‏Мы еще тут мох и кору с деревьев едим", – иронизирует Yegor Baturin.

"Мало, мало... Им надо еще поучиться у корейских товарищей", – резюмировал Майор Плантаго.

Чем утешить бесправных жителей территории, где уничтожена экономика и 5 лет комендантский час? Конечно же репортажами о том, как плохо "на Украине". Это очень смешно. pic.twitter.com/rZtWsA4uys — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 мая 2019 г.

Мало, мало... їм треба ще повчитись у корейських товаришів... — Майор Плантаго (@lazyukrop) 28 мая 2019 г.

Мы еще тут мох и кору с деревьев едим) — Yegor Baturin (@3Kw3PQonoetnidP) 28 мая 2019 г.

Пропагандисты "ДНР" запустили в СМИ новый фейк

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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