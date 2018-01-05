Коррупция – главное препятствие для развития бизнеса в Украине - Рабинович

Украина – богатая страна, которой мешают развиваться коррупционеры при власти, лишь имитирующие реальную борьбу с коррупцией.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Я много раз говорил, что у этого правительства нет и не будет никаких результатов борьбы с коррупцией. Теперь об этом говорят и данные международных организаций, занимающихся этим вопросом. Вот вам и кричащие цифры. Украина заняла 131 место из 136 в индексе коррупции по данным Международной антикоррупционной организации Transparency International. В спину Украине дышат такие "высокоразвитые" страны, как Гватемала, Нигерия и Папуа – Новая Гвинея, расположившиеся следом за Украиной", – написал политик.

Рабинович добавил, что, по данным Всемирного экономического форума, коррупция является одним из главных препятствий для ведения бизнеса в Украине.

"При этом, по данным Всемирного экономического форума, коррупция является одним из главных препятствий для ведения бизнеса в Украине. В рейтинге экономического форума она на втором месте с 13,9 баллами. Хуже, чем коррупция, развитию бизнеса в нашей стране вредит лишь инфляция (16,3 балла). И это все при том, что в Украине существует сразу несколько специальных антикоррупционных органов", – констатировал лидер партии "За життя".

По мнению парламентария, помимо всего прочего, это может говорить о нежелании правительства бороться с коррупцией, особенно – среди власть имущих.

"Одно из двух: власть либо не знает, как надо эффективно бороться с коррупцией, либо не хочет этого делать. В отличие от украинской власти, партия "За життя" предлагает конкретные шаги, как побороть это постыдное явление. Во-первых, мы знаем, что все деньги уходят в офшоры. Есть простое решение: в Украине следует на законодательном уровне запретить работу с любыми формами офшорных компаний. Я такой законопроект подавал в Верховную Раду, однако власть не решается даже выносить его на рассмотрение", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Также политик считает, что для победы над коррупцией в стране необходимо не только запретить офшоры, но и провести перепись населения, а также навести порядок в основных отраслях экономики.

"Во-вторых, нужно провести перепись населения и выяснить, сколько у нас осталось украинцев – сколько пациентов, сколько пенсионеров, сколько людей с инвалидностью, сколько одиноких мам и т.п. Тогда можно будет четко рассчитать, сколько нужно денег для пенсий, пособий и прочего. Таким образом, власть не сможет так беззастенчиво обманывать народ и воровать наши деньги. В-третьих, нужно срочно навести порядок в ключевых отраслях экономики, откуда вымываются десятки и сотни миллиардов. Это позволило бы, по нашим расчетам, вернуть в госказну, как говорится, "с подхода" до 100 миллиардов", – убежден депутат.

Вадим Рабинович также поделился своими соображениями относительно возможных путей развития Украины.

"Но есть и хорошие новости: Украина до сих пор очень богатая страна. Тут живут очень умные и трудолюбивые люди. Поэтому, если убрать из власти коррупционеров и проходимцев, дать людям возможность работать – Украина очень быстро станет богатой и процветающей страной. Партия "За життя" вместе с ведущими мировыми экспертами разрабатывает детальную программу возрождения экономики Украины. Я назвал лишь несколько шагов по борьбе с коррупцией и возврату денег в государственную казну, а таких шагов в программе десятки… Мы верим, что превратим Украину в "Швейцарию Восточной Европы"!" – резюмировал лидер партии "За життя".