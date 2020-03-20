Короновирус обрушил экономику США: Bank of America сообщил о рецессии

Экономике США избежать рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно, поскольку она наступила.

Об этом в четверг, 19 марта, заявили в Bank of America, передает CNBC.

"Мы официально заявляем, что экономика впала в рецессию. Рабочие места будут потеряны, благосостояние разрушено, а доверие подорвано", — сообщил экономист американского банка Мишель Мейер.

Экономика США снижается

Bank of America ожидает, что экономика "рухнет" во втором квартале, сократившись на 12%, ВВП в 2020 году при этом сократится на 0,8%. Вспышка коронавируса уже привела к тому, что мировые рынки оказались в упадке, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average находятся в медвежьем тренде, на 30% ниже своих рекордных уровней по сравнению с прошлым месяцем.

Эксперты банка, рассматривая рынок труда как способ понять "величину экономического шока", прогнозируют, что уровень безработицы увеличится почти вдвое: во II квартале в общей сложности сократится 3,5 млн. рабочих мест. Банк ожидает провал в апреле, за которым последует "очень медленный возврат к росту, а более-менее нормальной экономика будет лишь к июлю".

Несмотря на серьезное снижение, эксперты Bank of America считают, что оно будет кратковременным благодаря агрессивным стимулирующим мерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в поздней реакции и утаивании вспышки коронавируса, из-за чего "мир платит большую цену".

Также президент США 13 марта объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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