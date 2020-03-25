Коронавирус обрушил мировую экономику: что ждет США и Европу

В связи с эпидемией коронавируса в рецессии оказалась треть мировой экономики, при этом Европе и США угрожает новая "великая депрессия".

Соответствующие данные предоставил МВФ, передает Euronews

Из-за пандемии коронавируса страны ЕС в этом году столкнутся с рецессией. Индекс деловой активности в еврозоне в марте обвалился до исторического минимума и составил 31,4 пункта. Это самый низкий показатель с начала подсчета в 1998 году, в феврале индекс находился на уровне в 51,6 пункта. Эксперты исследовательской компании Markit прогнозируют, что в текущем году европейская экономика потеряет 8 процентов ВВП.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сравнил кризис с Великой депрессией в США 30-х годов прошлого века. По его словам, власти страны уже составили список промышленных предприятий, которым будет оказана государственная поддержка. К настоящему моменту 730 тысяч человек обратились к властям с просьбой признать для них статус "частичной безработицы".

"Каждая неделя карантина, каждый месяц кризиса в Европе либо в США влияет на показатели экономического роста. Во Франции в этом году показатель будет гораздо ниже прогнозов", - подчеркнул Ле Мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно заявлению Bank of America, экономике США избежать рецессии, вызванной коронавирусом, уже невозможно, поскольку она наступила.

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая в поздней реакции и утаивании вспышки коронавируса, из-за чего "мир платит большую цену".

Также президент США 13 марта объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса.

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