Коронавирус через AliExpress: могут ли украинцы заразиться от товаров из Китая

Украинцы не заразятся коронавирусом через AliExpress. Информационный сайт aliexpress-info успокаивает покупателей -– все посылки перед отправлением подвергаются дезинфекции.

OBOZREVATEL разобрался, почему не стоит бояться забирать посылки из AliExpress.

Информацию об отсутствии любых рисков подтвердила и Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, риск заразиться коронавирусом через отправление посылок отсутствует. Дело в том, что у вируса очень низкая живучесть в открытом пространстве.

К тому же он мгновенно погибает под воздействием дизенфектантов и при нагревании. Да и без живого носителя инфекция сходит на нет за несколько дней. Посылки же из Китая идут морем и по воздуху в течение 10-30 дней.

Посылки из AliExpress

По словам специалистов, коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10-15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов.

В официальном заявлении от AliExpress говорится, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.

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