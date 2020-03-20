Главная Новости
20 марта • обновлено в 12:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Коронавирус через AliExpress: могут ли украинцы заразиться от товаров из Китая

1.7т
Читать материал на украинском

Украинцы не заразятся коронавирусом через AliExpress. Информационный сайт aliexpress-info успокаивает покупателей - все посылки перед отправлением подвергаются дезинфекции.

OBOZREVATEL разобрался, почему не стоит бояться забирать посылки из AliExpress.

Информацию об отсутствии любых рисков подтвердила и Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, риск заразиться коронавирусом через отправление посылок отсутствует. Дело в том, что у вируса очень низкая живучесть в открытом пространстве.

К тому же он мгновенно погибает под воздействием дизенфектантов и при нагревании. Да и без живого носителя инфекция сходит на нет за несколько дней. Посылки же из Китая идут морем и по воздуху в течение 10-30 дней.

Посылки из AliExpress

Посылки из AliExpress

По словам специалистов, коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10-15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов.

В официальном заявлении от AliExpress говорится, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
AliExpress
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
2
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги