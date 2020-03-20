Коронавирус через AliExpress: могут ли украинцы заразиться от товаров из Китая

Украинцы не заразятся коронавирусом через AliExpress. Информационный сайт aliexpress-info успокаивает покупателей -– все посылки перед отправлением подвергаются дезинфекции.
OBOZREVATEL разобрался, почему не стоит бояться забирать посылки из AliExpress.
Информацию об отсутствии любых рисков подтвердила и Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, риск заразиться коронавирусом через отправление посылок отсутствует. Дело в том, что у вируса очень низкая живучесть в открытом пространстве.
К тому же он мгновенно погибает под воздействием дизенфектантов и при нагревании. Да и без живого носителя инфекция сходит на нет за несколько дней. Посылки же из Китая идут морем и по воздуху в течение 10-30 дней.
Посылки из AliExpress
По словам специалистов, коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды. Они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, а при 37 градусах дезактивируются за 10-15 минут. Во внешней среде вирус живет всего несколько часов.
В официальном заявлении от AliExpress говорится, что риска передачи вируса при соприкосновении с товарами или посылками не выявлено.
Как сообщал OBOZREVATEL:
С 12 февраля "Укрпочта" перестала отправлять посылки в Китай из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, вызванного вспышкой коронавируса.
С 26 февраля "Укрпочта" возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай.
Также "Укрпочта" заявила, что на данный момент нет никаких доказательств о риске передачи коронавируса через посылки.
В начале марта китайская торговая онлайн-площадка AliExpress сообщила, что коронавирус не распространяется через посылки.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.