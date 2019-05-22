Копить тысячу лет: главаря Крыма поймали на покупке элитной квартиры в Москве

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов летом 2014 года оформил на свою тещу Людмилу Добрыню квартиру за 400 млн рублей (162 млн грн) в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной.

Как удалось узнать российскому интернет-изданию The Insider, на женщину оформлена квартира площадью 234 м², расположенная в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

В статье указано, что на такую квартиру в Москве жителю полуострова со средней зарплатой пришлось бы копить тысячу лет.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

"Апартаменты продаются с чистовой отделкой и дизайнерскими интерьерами. В подъездах комплекса установлены бесшумные финские лифты. Внутренняя придомовая территория изысканно и с фантазией украшена цветами и зелеными насаждениями. Комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением", — говорится в рекламной брошюре ЖК Barkli Plaza.

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

ЖК Barkli Plaza moskvadeluxe.ru

Кроме того, согласно декларации, в пользовании у Аксеновых дом в Симферополе площадью 577 м². Как выяснило издание, он расположен на пересечении Охотничьего переулка и ул. Лихого и также записан на тещу главы Крыма Людмилу Добрыню.

Людмила Добрыня znak.com

Отметим, что официальные доходы Аксенова за пять лет выросли вдвое. Согласно декларации за прошлый год, опубликованной на сайте так называемого правительства Крыма, Аксенов заработал 2,9 млн рублей. В 2014-м году его доходы составили 1,6 млн рублей. Супруга Аксенова Елена в 2014-м заработала почти 3 млн рублей, в прошлом году ее состояние составило 13 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у Аксенова есть украинский паспорт.

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