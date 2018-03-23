Конгресс США одобрил увеличение финансовой помощи Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, в котором увеличены расходы на поддержку Украины.

Соответствующий документ предусматривает предоставление финансовой помощи в сумме 620,7 млн долларов, сообщает в Facebook посольство Украины в США.

В частности, расходы на украинскую оборону увеличены на 50 млн – до 200 млн долларов.

Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов: подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение, разведывательная поддержка Вооруженных сил Украины.

По линии Государственного департамента США предлагается выделить Украине 420,7 млн долларов, что на 10 млн превышает прошлогоднюю помощь.

Закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Конгресс США собирается выделить 250 млн долларов на борьбу с российским влиянием.

Как сообщал "Обозреватель", кроме финансовой помощи, Украина в 2018 году ждет от США поставок летального оружия.