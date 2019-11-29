Конфискуют имущество и сажают: как в Украине по-новому борются с должниками по алиментам

В Украине за первое полугодие 2019 года взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. У злостных неплательщиков конфискуют имущество, их отправляют на принудительные работы, накладывают административные аресты и даже лишают свободы на определенный срок.

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Главное:

За первое полугодие 2019 года с украинцев взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов.

Всего же, почти за два года действия закона, удалось взыскать с алиментщиков более 8 млрд гривен.

В Украине более 10 тыс. женщин имеют задолженность по уплате алиментов на детей на сотни миллионов гривен.

Эксперты оценивают результаты действия закона как довольно высокие, но есть проблемы.

Конфискация ценного имущества, аресты и общественные работы

Как известно, в 2018 году в Украине ужесточили наказание за неуплату алиментов. Наказание в виде конфискации имущества или же принудительных общественных работ могут применить как к мужчине, так и к женщине.

Например, в текущем году в Киеве Государственная исполнительная служба арестовала у местного жителя яхту за невыплаченные алименты. Мужчина задолжал своему сыну около 123 тыс. гривен. Кроме того, по новому закону он должен выплатить более 60 000 штрафа (50% долга) за неуплату обязательных для ребенка средств.

Конфискованная яхта "Сегодня"

И это не самый роскошный лот, который был арестован из-за долгов по алиментам. Так, в 2018 г. Минюст выставил на торги люксовый автомобиль Ferrari 456 GT за 2,15 млн гривен, в то время как яхта киевлянина была оценена в 433 тыс. гривен.

Конфискованное авто СЕТАМ

В Кропивницком выставили на торги автомобиль, принадлежащий безответственному отцу, который задолжал дочке 85 тис. гривен алиментов. А в Кривом Роге мужчина расплатился за часть долга единственной 2-комнатной квартирой. И при этом ему пришлось устроиться на работу, чтобы выплатить еще 93 тыс. гривен.

Таких историй за почти два года действия закона собралось немало. Естественно, нежелающие расставаться со своим движимым и недвижимым имуществом могут его переписать на второе лицо, но это не означает, что нарушитель увернется от выплат.

В случае, если у должников нет имущества или официального дохода, их ждут принудительные работы сроком от 120 до 240 дней, в зависимости от суммы долга. Зачастую их забирают на общественные работы городские коммунальщики на уборку территорий.

Всех алиментщиков устраивают по официальному договору и оплачивают работу из госбюджета. Но идут выплаты не на руки, а на погашение долга.

Среди других в законе также прописаны запреты на:

выезд за пределы страны;

право управлять транспортным средством;

право на охоту;

регистрацию имущества.

Также теперь родителю ребенка, с которым он проживает, для его вывоза за пределы страны на период от одного месяца не требуется разрешения другого родителя, если он не платил алименты более четырех месяцев.

В комментарии OBOZREVATEL сотрудница адвокатской компании "Кравец и Партнеры", юрист Карина Василевская рассказывает, что должники часто могут пойти на хитрости, чтобы уклониться от уплаты алиментов. Один из таких способов – выезд за границу.

"Таких людей можно привлечь к ответственности, но кто этим будет заниматься? Сейчас у нас есть актуальное дело, когда человек уклоняется от оплаты, на него открывается уголовное производство, которое потом успешно закрывается правоохранителями. Постановление о его закрытии вообще никак не аргументировано, что говорит о том, что наши правоохранители не хотят заниматься подобными делами", – рассказала адвокат.

Вместе с тем с принятием закона стало больше механизмов для взыскания оплаты с неплательщика, начиная от конфискации, заканчивая не самыми приятными общественными работами.

Интересный момент также с официально работающими плательщиками алиментов, которые стараются занизить свои доходы, чтобы выплачивать минимальную сумму на содержание ребенка.

"Что делают наши плательщики? Они договариваются с работодателем, переводятся на минимальную заработную плату и выплачивают в соотношении количества детей от процента своей зарплаты, что в итоге составляет около 1000 гривен", – рассказала Василевская.

Доказать, что на самом деле этот человек зарабатывает гораздо больше, чем официально заявляет, возможно, но это дополнительные временные и денежные затраты.

"Такая процедура реализовывается двумя путями: первое – подача искового заявления. Но доказывать факт предоставления ответным лицом неправдивой информации придется самому заявителю. Тут сложно доказать путем доходов, которые получает плательщик алиментов, ведь сложно запросить соответствующую справку с работы. Это можно доказывать путем его расходов, то есть купил он машину или недвижимость, это уже будет свидетельствовать о том, что его доход явно выше минимальной заработной платы", – объясняет юрист.

"Далее. Когда уже назначен размер алиментов, но у вас есть основания для его пересмотра – в связи с тем, что расходы на ребенка увеличились (например, по состоянию здоровья). В таком случае стоить аргументировать причины повышения выплат, а также и то, что ответчик может платить эту сумму", – добавила Василевская.

Алименты "Цензор.Нет"

Сколько денег удалось вернуть

Как информирует Министерство юстиции, за первое полугодие 2019 г. в Украине взыскали 3,2 млрд грн долгов по уплате алиментов. Всего по инициативе программы "Чужих детей не бывает" было возвращено детям более 8,4 миллиарда гривен долга.

Естественно, количество должников остается довольно высоким, и далеко не только среди мужчин, но и женщин. Так, в Украине более 10 тысяч женщин имеют задолженность по уплате алиментов на детей на общую сумму 626 млн 619 тыс. 63 грн.

Например, в Одесской области по состоянию на 1 ноября более 500 женщин не выплатили алименты своим детям – сумма задолженности 16 млн 722 тыс. гривен. В Кировоградской области 549 женщин имеют задолженность. Большинство из них на сегодняшний день накопили многотысячные долги.

В комментарии OBOZREVATEL юрист и экс-глава управления юстиции Киева Станислав Куценко рассказал, что результаты действия закона можно оценить как высокие. Если брать статистику всех возвращенных средств, то почти половина из них была взыскана именно благодаря новым законам.

Алименты "Факты"

"По Киеву в 2019 году было взыскано более 358 млн гривен. Из них по действию закона – более 150 млн гривен. Соответственно, это говорит о том, что те запреты, которые выдаются в рамках этого закона, являются эффективными. В частности, в Киеве за прошлый год было выдано более 5 400 запретов на управление транспортным средством или же выезда за границу и т. д., лидерами стали Деснянский и Днепровский район", – сообщил Куценко.

Конечно, существуют и определенные проблемы, чаще всего они связаны с тем, что должников трудно привлечь к общественным работам.

"В 2019 году по Киеву было направлено около 1500 таких представлений от исполнительной службы, а из них удовлетворено только 200. Сейчас на рассмотрении еще около 600, еще по 700 отказано в рассмотрении. Причинами могут быть неправильно оформленные документы или же, если это более ранние периоды, судьи считали, что этот закон не может быть применен в тех или иных случаях", – объясняет юрист.

К тому же, очень сложно как-то простимулировать должника, у которого нет своего имущества, а сам он ведет аморальным образ жизни, говорит Куценко. В таком случае единственным наказанием остается лишение свободы. В Киеве пока таких случаев не было, но такие представления есть, дальше все зависит от суда.

В действительности же до ареста доходит крайне редко, что часто зависит от работы правоохранительных органов и судов. Последний известный случай применения такого наказания для неплательщика алиментов случился в Краматорске. Там за неуплату долга в размере 2 290 гривен мужчину приговорили к 4 месяцам ареста, но только после того, как он уклонялся от выполнения общественных работ.

Алименты

Суть закона

В 2018 году в Украине ужесточили наказание за неуплату алиментов. Тем, кто игнорировал родительские обязательства больше года, грозят штрафы от 20 до 50% от суммы долга, их банковские счета арестуют.

Закон касается даже тех украинцев, которые не платили алименты и находятся в местах лишения свободы. Так, их по закону могут обязать выполнять общественные работы, а заработанные деньги платить на ребенка. Кроме того, чиновники, которые как минимум год уклонялись от уплаты алиментов, могут потерять свое рабочее место. А должники не имеют права претендовать на работу в госорганах.

Размер алиментов по состоянию на 2019 год в Украине выглядит так:

Минимальный размер алиментов: до 6 лет (849,50 гривен); от 6 до 18 лет (1059 гривен).

Минимальный рекомендуемый размер алиментов: до 6 лет (1699 гривен); от 6 до 18 лет (2118 гривен).

Максимальный размер алиментов: до 6 лет (16 990 гривен); от 6 до 18 лет (21 180 гривен).

Кроме этого, закон дает возможность тому из родителей, с кем по решению суда проживает ребенок с инвалидностью или тяжелобольной ребенок, самостоятельно решить вопрос о временном выезде ребенка за пределы Украины для лечения, учебы, отдыха, если второй родитель не платит алименты как минимум 3 месяца. Также это норма касается и здоровых детей, если алименты не платят как минимум 4 месяца.

В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, нарушителю грозят общественные работы на срок от 240 до 360 часов. Если нарушитель отказывается от выполнения таких работ, то ему грозит уголовная ответственность.

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