Конфискация на Донбассе: автора скандального проекта уличили в популизме

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса, которые добровольно получили российские паспорта – это чистой воды популизм в преддверии выборов в Верховную Раду Украины.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава Общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Геннадий Борисичев.

Он оценил инициативу внефракционного народного депутата Олега Мусия как "популистскую, разжигающую ненависть между гражданами Украины и раскалывающую общество".

"Понимаю Мусия как политика. Он является соратником "Народного фронта" Яценюка (возглавлял МОЗ в правительстве Яценюка в 2014 г. – Ред.), у которых рейтинг ниже плинтуса. Такие популистские законодательные инициативы, я бы сказал "грязные", направлены исключительно на повышение своего рейтинга в канун парламентских выборов", – уверен Борисичев.

По его мнению, у законопроекта нет никаких шансов быть принятым. Если же такое все-таки случится, активист прогнозирует акции протеста в Украине и осуждение со стороны мировой общественности.

Борисичев подчеркнул, что жители ОРДЛО остаются гражданами Украины, даже если некоторые из них были вынуждены оформить паспорта РФ для "упрощения каких-то бытовых моментов".

"Нужно бороться за умы граждан Украины... Мы должны сделать все, что эти граждане – наши граждане – были лояльно настроены к остальной части Украины, подконтрольной", – призвал он.

Олег Мусий Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №10363 авторства Олега Мусия вводит понятие"гражданской конфискации".

Суть его заключается в том, что украинец, проживающий на территории временно оккупированного Донбасса, в случае добровольного получения российского паспорта признается "предателем". Его имущество конфискуется в счет государства или органов местного самоуправления.

Проект вызвал неоднозначную реакцию не только в обществе, но и в самой Верховной Раде. Так, идею Мусия жестко раскритиковали в профильном комитете по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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