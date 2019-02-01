Кому в Украине раздадут деньги: субсидиантам по 3 тысячи, а безработным — 8

Украинцы по действующим правилам имеют право на максимальную пенсию в размере около 15 тыс., а в случае потери работы – на 7,7 тыс. грн пособия.

OBOZREVATEL разобрался, кто и при каких условиях может претендовать на максимальную помощь от государства.

Безработные: до 7684 грн в месяц

Работающие украинцы с каждой зарплаты отдают 1,4% на страховку по безработице. К примеру, со средней зарплаты (по состоянию на декабрь 2018-го – 10,4 тыс. грн) это около 145 грн. Размер помощи безработным колеблется от 610 до 7684 грн. Ее можно получать в течение 360 дней (если предпенсионный возраст – 720 дней, если уволились по собственному желанию – 270 дней).

Как считают помощь (на первые 90 дней):

от 6 мес. до 2 лет стажа – 50% зарплаты;

от 2 до 6 лет стажа – 55% зарплаты;

от 6 до 10 лет стажа – 60% зарплаты;

более 10 лет стажа – 70% зарплаты.

Таким образом, первые три месяца максимальную выплату в 7,7 тыс. грн могут получать украинцы, которые зарабатывали более 16 тыс. грн в месяц.

В следующее 90 дней выплаты сократится на 20%, а после – еще на 10%. В результате уже через полгода размер помощи составит 70% от того, что получали в первые три месяца. А чтобы заработать высокую выплату, важно работать с белой зарплатой и при увольнении указать причину "по согласию сторон", а не "по собственному желанию".

Безработица в Украине

"Если человек потерял работу и нет средств к существованию, он имеет право на выплату. На сегодняшний день самая высокая такая помощь – это 7700 грн, а для тех, кто не имели ни дня стажа работы – это 610 грн. Разрыв довольно большой", – отметил и. о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

К слову, большинство безработных украинцев официально на учет в центры занятости не становятся. Так, всего в Украине на учете состоят 340 тыс. безработных. При этом уровень занятости экономически активного населения по данным Госстата составляет всего 58,1%, а реальное количество безработных – 1,4 млн человек.

Пенсионеры: до 14 970 грн в месяц

Если с выплатами по безработице все украинцы находятся в равных правах, то ситуация с пенсиями куда сложнее. Так, простой украинец может получить выплаты размером не больше 14970 грн. В то же время народным депутатам, судьям пенсии считают не по общей формуле, а в процентах от их прежней зарплаты. В результате средняя пенсия судьи на данный момент составляет 28,7 тыс. грн.

В то же время два миллиона украинцев получают выплаты в размере около 1,5 тыс. грн (прожиточный минимум). Пенсия обычного украинца зависит всего от трех факторов – средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. На высокую пенсию (более 10 тыс. грн) на данный момент могут претендовать украинцы, которые, например, отработали 50 лет и зарабатывали около 27 тыс. грн.

Сколько получают украинцы на пенсии

Для большинства украинцев "максимум" остается недостижимым. Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова отмечает: один из вариантов увеличить свою пенсию – принять участие в частном накопительном фонде. Тогда при достижении пенсионного возраста можно будет получать сразу две выплаты. Правда, никто не может гарантировать, что через 20 лет частный фонд не закроется, добавляет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

На оплату коммуналки: около 3 тыс. грн в месяц

В Украине субсидии получают около 4 млн семей или 12 млн украинцев. Средний размер выплаты по состоянию на прошлый месяц составляет 713 грн. При этом максимальный размер выплаты ограничен нормативами потребления.

К примеру, семья их трех человек в Киеве с двумя минимальными зарплатами может получать ежемесячную субсидию в размере около 2878 грн. Соответственно с нормативами, такая семья имеет право с субсидией тратить электроэнергию на сумму 84,38 грн, холодную воду на 131,6 грн, горячую воду на 469,8 грн, электроэнергию на 140,4 грн и отопление на 2992 грн.

После монетизации в марте эти деньги могут выдавать "на руки". Отметим, действующая система субсидии фактически стимулирует украинцев скрывать свои реальные доходы. Чем меньше они зарабатывают, тем меньше платят за коммуналку.

Правда, рано или поздно в Украине или введут новую систему проверки (соответствующий законопроект уже утвердил Кабмин), или пересмотрят критерии оценки материального положения льготников. К примеру, в Государственной фискальной службе уже заявили, что зарплаты в конвертах необходимо учитывать при начислении субсидий.

И. о. главы ведомства Александр Власов заявил: "информация, которую мы получили по результатам проведенной работы, показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов соцпомощи".

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