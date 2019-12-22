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22 декабря • обновлено в 14:13
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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Кому Україна завдячує газовою перемогою?

1.2т
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Про газові переговори.

Ми отримали найкращий варіант домовленостей про газ і транзит. Але не тому, що Оржель суперфахівець чи Україна супер молодець.

Скоріше, добре, що американські санкції по "Північному потоку-2" вчасно підвалили. Плюс, різке падіння виторгів "Газпрому" цьогоріч на європейському ринку — а це нові вілли, гімнастки, бренди для коханок і низка новеньких бастардів команди менеджерів Кремля.

Із плюсів — виплата $3 млрд по рішенню Стокгольма грошима. Відносний плюс — контракт на транзит на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Але тут треба користуватися вікном можливостей із заходом американців на ринки ЄС і те, що наші польські сусіди найближчим часом планують взагалі відмовитись від російського газу. А обидвоє і нас влітку підбивали долучитися до цієї компанії з 2021 року.

Плюс — Вітренко запевнив, що домовленостей про прямі поставки немає.

Мінус — контракт передбачає відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому". Так, йдеться про позов, який автоматично втрачає сенс у разі продовження транзиту:

"Щодо поточного арбітражу, де ми вимагаємо компенсувати нам $12 млрд у разі, якщо українська ГТС не буде використовуватися для транзиту..."

Кому Україна завдячує газовою перемогою?
Кому Україна завдячує газовою перемогою?

Головне, що мають зрозуміли наші обивателі, що дешевий газ — це ж*па, дуже небезпечна дупа всій країні. Бо європейці усе ж шукають альтернативу монополії росгазу. А ми уповаємо на рятівну і унікальну гтс, яка в нових умовах скоро стане металобрухтом.

Іще раз. Нам пощастило не тому, що у нас мудрі керівники. А скоріше, їх клюнули в сідницю швидкі і оперативні санкції США, через які уже Швейцарія дала задню щодо "Північного потоку-2".

Власне, тому треба менше випускати наших блаблаболів із намірами підіср*ти то республіканцям, то демократам на їх внутрішніх виборах на території США — а більше вмикати технократів. Вітренко, треба віддати належне — моментом скористався.

PS. Зниження тарифів явно не буде, як того наобіцяли урядовці. Що буде з власним видобутком наші менеджери теж не кажуть — хоча на потреби обігріву населення його б вистачило, а де взяти промисловий — було би більше головним болем нашим талановитих олігархів.

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Марина Данилюк-Ярмолаєва Марина Данилюк-Ярмолаєва
Темы
газопровод Стокгольмское решение по газу Цена на газ Добыча газа
Персоны
Юрий Витренко Алексей Оржель
Теги
НАК "Нафтогаз" ГТС газопровод газ Газпром
Источник
Источник: Facebook Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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