|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Колоссальная сумма: оккупанты Крыма выставили новый счет Украине

Читать материал на украинском

Находясь в составе Украины, анексированный Крым якобы понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Об этом заявил "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс, передает "РИА Новости". Точной цифры назвать пока не решаются.

"Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум", — утверждает он.

Новости
"Вы ответите за Крым!" Чийгоз жестко обратился к России в ООН

Колоссальная сумма: оккупанты Крыма выставили новый счет Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
26
Смешно
6
Интересно
0
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Перепил Недо
Перепил Недо
Вор украл машину и пришел к бывшему хозяину требовать деньги на ремонт! Это всё,что нужно знать об Орде!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения