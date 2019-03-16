Колоссальная сумма: оккупанты Крыма выставили новый счет Украине

Находясь в составе Украины, анексированный Крым якобы понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Об этом заявил "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс, передает "РИА Новости". Точной цифры назвать пока не решаются.

"Речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум", — утверждает он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

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