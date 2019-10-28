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28 октября • обновлено в 22:56
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Коломойский доигрался: бизнесмен может поплатиться за "создание преступной сети" в США

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Канцлерский суд штата Делавер в США принял ряд громких решений по иску против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.

Об этом сообщается в материале tZE Inform. Речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае ПриватБанк, ранее находившийся в собственности фигурантов иска.

Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.

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Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США

Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США

LIGA.net

Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США

Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США

Гордон

Отмечается, что рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".

Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.

23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест.

Коломойский может поплатиться за "преступную сеть" в США

Коломойский может поплатиться за "преступную сеть" в США

Что все это значит для Коломойского и Ко

21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.

Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.

Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Игорь Коломойский Геннадий Боголюбов
Место
США
Тег
ПриватБанк
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Ау, НАБУ, ГПУ, ДБР, САП! По Україні вільно гуляє найбільший і найнахабніший ворюга. Який пограбував українців на шалені гроші. І продовжує це робити. А ви тягаєте Гладковського за "неправильно переобладнані МАЗи". Чому Коломойський, визнаний в США та Британії рекордним злочинцем, переховується в Україні? Це ж ваша найнагальніша робота! Чи пенсне на роялі забули - в упор того не бачите?
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Ершов Василий
Ершов Василий
Ну що ж, пора бені збиратися в землю обітованну, бо можуть попросити Зе передати його суду в США...
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