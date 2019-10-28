Коломойский доигрался: бизнесмен может поплатиться за "создание преступной сети" в США

Канцлерский суд штата Делавер в США принял ряд громких решений по иску против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которых вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.

Об этом сообщается в материале tZE Inform. Речь идет о разбирательстве, которое инициировал в мае ПриватБанк, ранее находившийся в собственности фигурантов иска.

Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber) а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.

Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США LIGA.net

Коломойского и Боголюбова обвинили в создании преступной сети в США Гордон

Отмечается, что рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".

Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.

23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием фигуранту объявлен тридцатидневный превентивный арест.

Коломойский может поплатиться за "преступную сеть" в США

Что все это значит для Коломойского и Ко

21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.

Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Таким образом правоохранители США получили право доставлять Коломойского и Ко для их участия в заседаниях.

Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

Дело о возможном отмывании денег Коломойским и Боголюбовым уже назвали одним из крупнейших в истории.

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