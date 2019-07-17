Коломойский предлагал правительству сделку по "Укрнафте": раскрылись подробности

Олигарх Игорь Коломойский в 2018 году предлагал правительству Украины обменять свою долю в ПАО "Укрнафта" на неработающие кредиты ПриватБанка, которые считал ликвидными.

В случае подписания сделки он обещал отказаться от поданного в Стокгольмский арбитраж иска против Украины. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

"В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить споры в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в "Укрнафте" в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными", – сказано в статье.

Коломойский предлагал правительству сделку по "Укрнафте"

Стало известно, что сделка не состоялась якобы из-за нежелания украинской власти идти на уступки олигарху перед президентскими выборами.

Напомним, что миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

Они обвинили Украину в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого "Укрнафтой", без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнения "Нафтогазом" и "Укртрансгазом" решений украинских судов, резкого увеличения ставок платы за недропользование, уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лондонский международный арбитражный суд обязал НАК "Нафтогаз Украины" выплатить кипрским акционерам ПАО "Укрнафта" олигарха Игоря Коломойского более 100 млн гривен.

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