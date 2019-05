Коломойский попытался заблокировать иск по делу ПриватБанка в Швейцарии

Олигарх Игорь Коломойский пытается через украинский суд заблокировать иск Национального банка в Швейцарии по делу ПриватБанка.

"Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского к Национальному банку Украины и АО КБ ПриватБанк о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам", – говорится на сайте НБУ.

Регулятор отметил, что такой иск и указанные исковые требования – это попытка олигарха остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства.

В декабре 2018 года НБУ обратился к Первой инстанции суда Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как по финансовому поручителю.

В частности, в 2016 году олигарх, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с Национальным банком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования регулятора по возврату кредитов рефинансирования полученных ПриватБанком за период 2008-2014 гг.

"Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн. Однако вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, бывший акционер ПриватБанка Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности", – говорится в сообщении.

Национальный банк обратил внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

