Коломойский добился, чтобы ему показали скандальный аудит Kroll по ПриватБанку
СБУ и НАБУ будут вынуждены показать экс-владельцу ПриватБанка результаты аудита, который показал убытки на $5,5 млрд
Аудит стал поводом для замораживания счетов Коломойского по всему миру
Бывший владелец до сих пор оспаривает это решение в судах
Печерский суд удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и обязал предоставить отчеты криминалистического аудита ПриватБанка детективным агентством Kroll. В нем говорится о нанесении ущерба в $5,5 млрд в период приватизации.
Как сообщает Finbalance со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, теперь СБУ и НАБУ будут вынуждены показать документы.
Аудит Kroll охватывал 10 лет деятельности банка. В отчете, который НБУ представил в начале 2018 года, в частности, о теневой банковской структуре внутри ПАО "Приватбанк", фальсификации данных о финансовом состоянии и связанных с отмыванием денег человек.
Ранее по требованию Коломойского суд уже истребовал материалы отчета в НБУ в апреле 2018 года, а также в мае 2020-го.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 декабря 2016 ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен.
В конце июня 2017 Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.
Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, в результате чего понес убытки минимум на 5,5 млрд долларов.
ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые, вероятно, принадлежат им.
Тогда же Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд одновременно обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех свои активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств вывода из украинского банка 2 млрд долларов.
7 апреля Верховный суд Великобритании отказал миллиардеру Игорю Коломойскому в рассмотрении иска экс-владельцев к ПриватБанку.