Коломойский добился, чтобы ему показали скандальный аудит Kroll по ПриватБанку

Печерский суд удовлетворил ходатайство Игоря Коломойского и обязал предоставить отчеты криминалистического аудита ПриватБанка детективным агентством Kroll. В нем говорится о нанесении ущерба в $5,5 млрд в период приватизации.

Как сообщает Finbalance со ссылкой на Единый госреестр судебных решений, теперь СБУ и НАБУ будут вынуждены показать документы.

Аудит Kroll охватывал 10 лет деятельности банка. В отчете, который НБУ представил в начале 2018 года, в частности, о теневой банковской структуре внутри ПАО "Приватбанк", фальсификации данных о финансовом состоянии и связанных с отмыванием денег человек.

Ранее по требованию Коломойского суд уже истребовал материалы отчета в НБУ в апреле 2018 года, а также в мае 2020-го.

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