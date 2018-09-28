Банкопад в Украине: финансисты заявили о новой проблеме

В результате кризиса 2014 - 2017 годов в Украине закрылся каждый второй банк. Однако те финансовые учреждения, которые остались на рынке, столкнулись с еще одним вызовом. Практически каждый второй кредит не возвращают вовремя, а это угрожает стабильности банков.

Об этом говорится в исследовании USAID "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста", презентация которого состоялась в Укринформе. Кроме того, отмечается, что даже в тех банках, которые остались работать на рынке, уровень неработающих кредитов составляет более половины кредитного портфеля, и, например, в ПриватБанке он доходит до 80%.

"Многие из тех банков, которые остались, имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% - в ПриватБанке)", - отмечают авторы исследования.

Сообщается, что эти данные USAID приводит как один из ряда факторов, сдерживающих развитие лизинга в Украине.

"Если добавить к этому существенные пробелы в правовой и нормативной базе, проблемы с судебной системой и коррупцией, можно легко понять, почему риск в лизинговом бизнесе вызывает беспокойство. Могут возникать проблемы с изъятием дорогостоящего оборудования (например, создаются препятствия в доступе на территорию, оборудование розукомплектовуеться). В свою очередь это приводит к судебным искам, в которых лизингодатели имеют небольшие шансы на победу из-за высокой коррумпированности судов", - отмечается в исследовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины рассчитывает получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда в рамках программы EFF до конца осени 2018. Речь идет о сумме около 2 млрд долларов.