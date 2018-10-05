Когда взлетит курс биткоина: прогноз аналитика

Курс биткоина колеблется около отметки в $6,5-6,6 тыс. В случае, если "монета" подорожает до $6,8 тыс., самая популярная криптовалюта может подорожать в ближайшее время до $7,4 тыс.

Такой прогноз озвучил аналитик CoinDesk Омкар Годбоул, передает РБК. Биткоин торгуется в узком диапазоне $6800-$6500 на протяжении последних 13 дней, из-за чего его волатильность приблизилась к 21-месячному минимуму.

Такие длительные периоды обычно свидетельствуют о скором резком падении или росте стоимости актива, считает эксперт. Если курс преодолеет отметку в $6800, он может резко вырасти до $7430, однако если монета не сможет удержаться выше $6290, стоимость резко опустится до минимума июня в $5755, заключил Годбоул.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране.

Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.