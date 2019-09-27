Когда включат отопление в Киеве: названа окончательная дата

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил, что столица готова к отопительному сезону – подача тепла запланирована уже с 30 сентября.

"Будут поданы Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы – имеется в виду не только бюджетных, но и всех, кто имеет желание подключиться к теплоносителю", – сообщил Поворозник, передает УНИАН.

"У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть практически с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", – добавил он.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев также подтвердил, что столица готова к отопительному сезону.

"На сегодня Киев готов к пуску тепла. Общая готовность – 97%", – отметил Пантелеев, передает "Укринформ".

Он подчеркнул, что теплоэлектроцентрали Киева готовы к запуску и полноценной работе в отопительный период. Кроме того, в городе проводится замена старых теплосетей новыми.

"Тепловых сетей почти 3 тысячи километров, они строились 50-60 лет назад и исчерпали свои ресурсы. Основная задача – это выявить наиболее критические участки, по итогам прошлого отопительного сезона, и заменить их на современные трубопроводы", – добавил Пантелеев.

В первую очередь отопление будет запускаться для бюджетной сферы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что отопительный сезон во всех городах Украины должен начаться вовремя.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поручил профильным ведомствам доложить о состоянии подготовки к отопительному сезону.

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