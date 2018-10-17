Когда в Украине включат отопление: сколько заплатим и что нужно знать

В Украине стартовал отопительный сезон: тепло дали в Киеве, Львове, Виннице и Броварах. До конца месяца, зависимо от температуры за окном, местные власти примут решения о подаче тепла. В первую очередь отапливают больницы, детские сады и школы, после – жилые дома. Следом придут и платежки, в этом году они рискуют оказаться рекордно высокими.

OBOZREVATEL разобрался, от чего зависят суммы в платежках и что нужно узнать накануне отопительного сезона.

Когда включат отопление и сколько заплатим

Кабинет министров разрешил подавать тепло в домах украинцев с 15 октября. Но этой возможностью воспользовались всего 4 города и то для бюджетных учреждений. Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", отопительный сезон должен начаться после того, как среднесуточная температура воздуха три дня продержалась на уровне 8 градусов выше нуля. В Кабинете министров заявляют: Украина к старту сезона готова. Правда, как и в прошлых годах, по словам вице-премьера Геннадия Зубко, проблемы есть в селе Коцюбинское, городах Шепетовка и Смела.

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Мэры и сельские головы несут уголовную ответственность за срыв отопительного сезона, заявляют в Кабмине. Правда, как показывает практика, ни одного представителя местной власти за задержку так и не наказали. Как уже писал OBOZREVATEL, в каждом городе также действует свой тариф на тепло. Более того, если в одном населенном пункте работает несколько поставщиков тепла, за одни и те же Гкал в одном и том же городе можно платить по разным тарифам.

К примеру, "Киевэнерго" (сейчас его заменило "Киевтеплоэнерго") продавало Гкал за 1355,8 грн, а "Еврореконструкция" - 1181,8 грн (поставляет тепло жителям части Днепровского и Дарницкого районов столицы).

Предположим, что две семьи в прошлом отопительном сезоне тратили на отопление 1,5 Гкал в месяц. Семья, которая покупала услугу у "Киевэнерго", должна была платить 2033,7 грн, а та, что покупала у "Еврореконструкции" - 1772,7 грн.

Стоит отметить, что стоимость тепла зависит от тарифов на газ. К примеру, если Кабинет министров повысит стоимость "голубого топлива" на 23,5%, в среднем цены на тепло вырастут на 16,5% уже в декабре 2019-го.

Как сократить суммы в платежках и почему в новых домах платят меньше

Тариф поставщика обычная многоэтажка изменить не может, однако повлиять на суммы в платежках относительно легко. Самый простой шаг – установить домовой счетчик тепла. Энергоаудитор Александр Яцко рассказывает: в среднем в домах с приборами учета платят на 20-30% меньше. Поэтому в первую очередь необходимо проверить, если ли у вас домовой счетчик.

Второй шаг – установка индивидуального теплового пункта (ИТП) с автоматическим погодным регулированием. Он позволит не просто правильно учитывать, сколько на самом деле Гкал потратил дом, но и регулировать потребление.

"Загляните в свой подвал. Что там происходит? Как работает ИТП с автоматическим погодным регулированием? Если температура на улице повышается, например, до 15 градусов тепла. Уже нет смысла подавать на дом столько же Гкал, как и при 2 градусов тепла ночью? В таком случае днем ИТП снижает температуру теплоносителя, а ночью – повышает. Это позволяет значительно сократить расходы. Я бы сказал, что экономия может составить около 20%. Буквально за два сезона ИТП полностью окупится", - рассказывает Александр Яцко.

Больше всего повезло жителям новостроек, отмечает пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев. Во-первых, в таких домах теплосчетчики устанавливают застройщики. Во-вторых, современная система отопления позволяет поставить прибор учета в каждую квартиру. Значит, житель такого дома сможет платить за те Гкал, которые потратили конкретно на его квартиру.

"Дома строятся с применением красного керамического кирпича, фасады утепляются с использованием минеральной ваты. На дверях в парадных и коридорах используются уплотнители и доводчики. Устанавливаются энергосберегающие оконные системы с многокамерными стеклопакетами и пароизоляцией, усиленные квартирные двери", - рассказывают в "Укрбуд" о том, за счет чего снижают суммы в платежках.

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Еще одно важное нововведение – если раньше регуляторы на батареях можно было устанавливать только в новых домах (они позволяют "прикрутить" подачу тепла), то, согласно решению Кабмина, в этом отопительном сезоне такие приборы можно будет поставить даже в "хрущевках".

Правда, чтобы изменить методику расчета сумм в платежках, регуляторы и квартирные счетчики (для новых домов) или распределители (для старых домов) должны стоять в каждой второй квартире. То есть если в конкретном доме только 30% жильцов согласятся "скинуться" на нововведение, даже после установки платить меньше они не станут.

Украинцы в многоэтажках с домовыми счетчиками платят по принципу: показатели общего счетчика поделить на отапливаемую площадь. К примеру, если дом "сжег" 21 Гкал на отопление 1500 квадратных метров, в среднем на один квадратный метр уходит 0,014 Гкал. В таком случае квартира с 40 кв.м отапливаемой площади заплатит за 0,56 Гкал. Если же в каждой квартире установлен индивидуальный теплосчетчик, его показания прибавляют к стоимости отопления места общего пользования (подъезда, общих помещений).

Более современные методы экономии – система "умный дом", отмечает Глеб Шемовнев. Такая система контролирует подачу тепла в квартиру, например, зависимо от времени суток. "Укрбуд" установил систему "умный дом" CLAP в части своих квартир. Тесты показали, что это позволяет экономить 40% энергоресурсов. "Если в доме помимо радиатора есть теплый пол или кондиционер, то CLAP способна выбирать наиболее экономный источник энергии в зависимости от задач и обстоятельств… Самое приятное для жильцов – платить за CLAP дополнительно им не придется, система предусмотрена по умолчанию", - рассказывает Шемовнев.

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