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29 ноября • обновлено в 10:45
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Выгоднее "черной пятницы": украинцам рассказали, когда ждать максимальных скидок

17.3т
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Максимальные скидки на одежду и другие товары украинские магазины предлагают во время сезонных распродаж – в конце зимы и в конце лета.

"Сезонные распродажи всегда намного выгоднее любых "черных пятниц", – рассказал в эфире ObozTV исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Несмиянов посоветовал покупать летние вещи в августе-сентябре, а зимние – в январе-феврале.

"Классные акции – в январе. Мертвый рынок, все стоит, нужен какой-то кеш. Магазины понимают, что надо продавать. И начиная с конца января дают максимальные скидки", – объяснил он.

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По словам эксперта, по возможности лучше подождать распродаж после Нового года. А к акциям в честь "черной пятницы", которая в этом году выпадает на 29 ноября, отнестись осторожно и внимательно.

"У нас люди бедные и они зачастую гонятся за этой скидкой, потому что у них нет оборотных средств, чтобы в конце сезона купить новую одежду на следующий сезон", – пояснил он.

"Если у вас спрос "горит" – например, нужно купить зимние сапоги – тогда, конечно, необходимо. Вы же не будете босиком ходить. А если вы можете подождать, то дождитесь января, дождитесь конца зимы. И покупайте", – рекомендовал Несмиянов.

Также активист рассказал о популярных схемах обмана покупателей на распродажах в "черную пятницу".

Лайфхак от эксперта: покупать вещи в конце сезона

Лайфхак от эксперта: покупать вещи в конце сезона

fakty.com.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Максим Несмиянов
Место
Украина
Теги
распродажи Черная пятница
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