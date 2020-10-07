Когда в Украине включат отопление: озвучено условие

В Украине отопительный сезон начнется в октябре, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже +8 градусов.

OBOZREVATEL напоминает, что жилые дома могут быть подключены к централизованному отоплению раньше, чем объекты коммунальной сферы.

Согласно законодательству, социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. Также тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.

Как было раньше и что изменилось

Ранее независимо от температуры за окном отопление все равно включали всем в районе 15 октября. Таким образом, возникали ситуации, когда коммунальщики "грели" зря, создавая в квартирах эффект сауны и вынуждая украинцев массово устраивать проветривания, чтобы охладить свои квартиры. Это помогало снизить температуру, но никак не влияло на платежки, где уже красовались тысячи за отопление в зимний период.

С 2019 года власти решили поступать мудрее – было решено включать отопление, ориентируясь не на календарь, а собственно на погоду. То есть, если трое суток подряд средняя температура будет менее +8 градусов цельсия, тогда отопление включают.

Сколько будем платить за коммуналку

В среднем украинцы отдают за отопление примерно 70% от всех расходов на коммуналку. То есть уже в ноябре, когда получим платежки за октябрь, придется потратить на энергоресурсы значительно больше.

Также с октября начнется подорожание голубого топлива. Стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно, в зависимости от цены на газ. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан. Пропорционально могут взлететь цены и на тепло.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более чем 7 грн за кубометр", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в новом отопительном сезоне изменились правила предоставления субсидий. Главное новшество – получателям помощи придется оплачивать коммунальные услуги в размере 20% доходов семьи, а не 15% как было ранее.