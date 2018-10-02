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МирСпорт

Когда в Киеве дадут горячую воду: Гройсман назвал сроки

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Кабинет министров помогает властям Киева до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению жителей горячей водой.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

Напомним, что 29 августа Кабинет министров перераспределил 730 млн грн субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах в Киеве.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с "Киевэнерго", а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию "Киевтеплоэнерго".

Киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы, потому что было использовано газа на 2,5 млн гривен, за который никто не заплатил. В КГГА считают, что долги должен платить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" говорят, чтобы расплачивался КП "Киевтеплоэнерго".

Задолженность "Киевэнерго" составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".

Персона
Владимир Гройсман
Место
УкраинаКиев
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Igraev Alex
Igraev Alex
Что там с "немытой Россией", задроты вшивые?)
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