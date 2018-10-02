Когда в Киеве дадут горячую воду: Гройсман назвал сроки

Кабинет министров помогает властям Киева до конца текущей недели решить проблемы по обеспечению жителей горячей водой.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

Напомним, что 29 августа Кабинет министров перераспределил 730 млн грн субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году столичная власть решила прекратить сотрудничество с "Киевэнерго", а весь его комплекс 1 мая текущего года был передан новому предприятию "Киевтеплоэнерго".

Киевляне стали заложниками спора между "Нафтогазом" и властями столицы, потому что было использовано газа на 2,5 млн гривен, за который никто не заплатил. В КГГА считают, что долги должен платить "Киевэнерго", а в "Нафтогазе" говорят, чтобы расплачивался КП "Киевтеплоэнерго".

Задолженность "Киевэнерго" составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед "Киевэнерго".

Киев должен был завершить прием тепловых сетей от "Киевэнерго", которое использовало их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа – КП "Киевтеплоэнерго" должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия".