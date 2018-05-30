Когда украинцы могут не платить за коммуналку: секреты закона

В Украине во многих городах летом традиционно проводят "гидравлические работы". Горячую воду отключают как правило на две недели, однако часто этот срок раздувают до нескольких месяцев. Киевляне вовсе рискуют провести все лето без горячей воды, а возможно, остаться без тепла и горячей воды осенью и даже зимой.

OBOZREVATELразобрался, как платить за коммунальные услуги, если не довольны их качеством.

Платить можно меньше, но только если докажешь плохое качество

Если вместо горячей воды – теплая, пишите заявления поставщику, рассказывает юрист Александр Плахотник. После этого его представитель должен прийти к вам домой и измерить температуру. Платить по полному тарифу нужно только при условии, если ее температура находится в пределах 50-75 градусов. Если окажется, что температура горячей воды ниже 50 градусов, можно заплатить всего 90% от начисленной суммы. Меньше 45 градусов - 70%, меньше 40% - 40% от суммы.

"Если вдруг вам отключили горячую воду, но при этом с горячего крана идет холодная вода, вы можете ее пользоваться, а потом поставщик должен пересчитать ее стоимость по тарифу для холодной воды. Также можно платить меньше, если температура не соответствует стандарту", - рассказывает Плахотник.

"Если вдруг вам отключили горячую воду, но при этом с горячего крана идет холодная вода, вы можете ее пользоваться, а потом поставщик должен пересчитать ее стоимость по тарифу для холодной воды. Также можно платить меньше, если температура не соответствует стандарту", - рассказывает Плахотник.

К слову, есть несколько причин, по которым из горячего крана может идти холодная вода. Главная из них - трубы не утеплены и зимой градусы теряются как в самом доме, так и по дороге от котельной в дом. Если утеплить трубы, по которым идет горячая вода в многоэтажном доме, температура горячей воды может подняться на 3-5 градусов.

Для примера, если зимой из-за неутепленных труб температура воды из-под горячего крана составляет 45%, вместо насчитанных 800 грн за коммунальную услугу можно заплатить всего 560 грн.

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", температура в отапливаемой квартире должна составлять 20 градусов тепла. За каждый градус ниже нормы суммы в платежках должны сокращаться на 5%. Если же в квартире меньше 12 градусов тепла, платить за отопление не нужно. Правда, в законе сказано, что при этом дом должен соответствовать стандартам энергоэффективности. В Украине же по разным оценкам требованиям соответствуют всего 15-25% домов, остальные необходимо ремонтировать и утеплять.

К слову, закон также защищает и поставщиков в случае, если украинцы не платят за коммуналку. Так, коммунальную услугу могут отключить даже без присутствия владельца квартиры. Должника должны предупредить за 30 дней, также заранее нужно предупредить и балансодержателя дома. Но если они оба проигнорируют информацию, представитель поставщика имеет право прийти и отключить, например, воду.

Киев рискует остаться зимой и без воды, и без тепла

В Киеве назревает чрезвычайная ситуация техногенного характера, заявили OBOZREVATEL в КГГА. Право поставлять тепло и горячую воду у "Київенерго" забирают и передают "Київтеплоенерго". Однако "Нафтогаз" отказывается поставлять голубое топливо новому предприятию до тех пор, пока оно не возьмет на себя обязанность погасить долги "Київенерго". Речь идет почти о 5 млрд грн.

Местная власть платить не собирается, в результате в отопительный сезон может оказаться, что у старого предприятия права заниматься поставками тепла и горячей воды забрали, а новое – осталось без газа. Подробнее об этой ситуации читайте здесь.

Как рассказали OBOZREVATEL в Кабинете министров, КГГА обратилась с просьбой решить проблему и обязать "Нафтогаз" подключить новое предприятие без погашения долгов. В правительстве на данный момент окончательное решение не приняли, однако при этом заявляют: до ЧП, скорее всего, не дойдет и в ближайшие неделю проблему решат.

К слову, проблемы с тем, чтобы начать отопительный сезон вовремя возникали и в прошлом году. Тогда премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с мэрами заявил, что городские головы, которые допустили старт отопительного сезона с холодными батареями, могут нести уголовную ответственность.