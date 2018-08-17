"Князь, где вы шлялись?" Сеть высмеяла хваленый круиз из России в Крым

В сети высмеяли расхваленный оккупантами теплоход "Князь Владимир", который четыре дня плыл из Сочи в аннексированный Россией Крым.

В частности, из Ялты в Севастополь круизный лайнер отправился 15 августа, а приплыл только через сутки - в четверг, 16 августа. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Князь из Ялты 4 дня плыл до Севастополя? Он из Сочи 12 вышкребся, в Ялте корчился. И вот ОНО в Севастополе. Князь, где вы шлялись, дорогой?" - написала она.

Князь из Ялты 4 дня плыл до Севастополя?

Он из Сочи 12 вышкребся,в Ялте корчился

И вот ОНО в Севастополе

Князь,где вы шлялись,дорогой? pic.twitter.com/MGnXAV0v1o — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 16 августа 2018 г.

В комментариях пользователи высмеяли то, с какой скоростью плыл корабль.

"Ялта изрыгнула его вчера в 19 часов, а доплёлся в Севас он почти в 8 утра. Ползло корыто в среднем аж 6 узлов (11 км/ч) (при заявленном норм ходу — 15-20 узлов)", "Это та большая дура которая в морском порту зимовала? Кажется, я нашел судно на котором будет бежать вата по морю", "Не в курсе, где оно зимовало. Но далеко на таком не убежать (если только по вниз вертикали)" - отметили пользователи.

Пользователи также высмеяли тот факт, что на корабле было слишком мало туристов, как на круизный лайнер.

"Стоп. Круизный? Лайнер? 550 пипла? Пацаны, да это же обслуга!", "Он не плыл, его течением несло. А потом к Ялте волной прибило. Ну или буксиры поймали и затянули в порт", "Дрова вовремя не подвезли", "4 дня от Ялты до Севаса? Я верю, что они счастливы. Наверное, орали "земляя" и падали на асфальт с поцелуями. Ну, доплыли же, не потонули!" - сказано в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли тот факт, что первый рейс российского лайнера "Князь Владимир" вновь перенесли. Его отправление в сезон 2018 года изначально было намечено на 29 апреля, однако было перенесено из-за неисправности судна на 6 мая.