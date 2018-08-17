МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

"Князь, где вы шлялись?" Сеть высмеяла хваленый круиз из России в Крым

4.6тЧитать новость на украинском

В сети высмеяли расхваленный оккупантами теплоход "Князь Владимир", который четыре дня плыл из Сочи в аннексированный Россией Крым.

В частности, из Ялты в Севастополь круизный лайнер отправился 15 августа, а приплыл только через сутки - в четверг, 16 августа. На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Князь из Ялты 4 дня плыл до Севастополя? Он из Сочи 12 вышкребся, в Ялте корчился. И вот ОНО в Севастополе. Князь, где вы шлялись, дорогой?" - написала она.

В комментариях пользователи высмеяли то, с какой скоростью плыл корабль.

"Ялта изрыгнула его вчера в 19 часов, а доплёлся в Севас он почти в 8 утра. Ползло корыто в среднем аж 6 узлов (11 км/ч) (при заявленном норм ходу — 15-20 узлов)", "Это та большая дура которая в морском порту зимовала? Кажется, я нашел судно на котором будет бежать вата по морю", "Не в курсе, где оно зимовало. Но далеко на таком не убежать (если только по вниз вертикали)" - отметили пользователи.

Новости
Блокада в действии: Россия отрезала Крым от всемирной платежной системы

Пользователи также высмеяли тот факт, что на корабле было слишком мало туристов, как на круизный лайнер.

"Стоп. Круизный? Лайнер? 550 пипла? Пацаны, да это же обслуга!", "Он не плыл, его течением несло. А потом к Ялте волной прибило. Ну или буксиры поймали и затянули в порт", "Дрова вовремя не подвезли", "4 дня от Ялты до Севаса? Я верю, что они счастливы. Наверное, орали "земляя" и падали на асфальт с поцелуями. Ну, доплыли же, не потонули!" - сказано в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети высмеяли тот факт, что первый рейс российского лайнера "Князь Владимир" вновь перенесли. Его отправление в сезон 2018 года изначально было намечено на 29 апреля, однако было перенесено из-за неисправности судна на 6 мая.

Место
Украина
Объекты
Крымсоцсети
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
18
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Приходько Егор
Приходько Егор
пусть сравнят со скоростью украинских лайнеров.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
плыл ) явно такой необразованный бот как и вся статейка коробил ходят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной фейк от роксоланы. А вот комменты нерабов наглядно показывают как они деградировали. Злоба, зависть и ненависть, вот основные показатели современного украинца.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3
2 из 3 ответов | показать все
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Halenko Mykola, презренный наш иди умойся а то весь в соплях )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Duremar Vladimir
Duremar Vladimir
Halenko Mykola, ГЫ -ГЫ -ГЫ, говноеб, расскажи об украинских лайнерах бороздящих океанские просторы. Блядина тупая, вперед, давай сравни характеристики самых лучших в мире украинских круизных лайнеров с этим убожеством, задави фактами лаптерейх.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги