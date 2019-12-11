"Китай победит": мировой экономике предрекли резкий переворот

Экономисты прогнозируют, что в следующем десятилетии в рейтинге важнейших экономик произойдут фундаментальные изменения.

В частности, Китай опередит США, а конкуренция обеих стран станет испытанием на прочность для мира, сообщает InoPressa.

"На протяжении нескольких десятилетий США являются крупнейшей экономикой планеты. В прошлом году американская экономика оценивалась примерно в 20,5 трлн долларов, при этом ВВП Китая составлял около 2/3 от этой суммы. Впрочем, десять лет назад экономическая мощь Китая составляла менее 1/3 таковой США", – заявил главный экономист холдинга Allianz Людовик Субран.

По его словам, Китай растет значительно быстрее Штатов. Ожидается, что Пекин одержит победу над Вашингтоном уже к 2025 году.

Согласно прогнозу крупного британского банка HSBC, ВВП составит там около 26 трлн долларов, а в США – только 25,2 трлн.

"Однако в прогнозе есть еще один неожиданный момент, ведь изменения коснутся и третьего места: не позднее, чем к 2030 году, Индия, занимающая сегодня седьмое место, обгонит Японию и Германию и окажется в тройке лидеров", – резюмировал Субран.

Ожидается, что Пекин одержит победу над Вашингтоном уже к 2025 году

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

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