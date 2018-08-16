Катастрофически не хватает: в "ДНР" признали грандиозный финансовый провал

Во многих населенных пунктах на неподконтрольной Украине части Донецкой области функционирует только одно отделение банка.

Такая тема обсуждалась на заседании комитета "народного совета ДНР" по бюджету, передают сепаратистские ресурсы. Местные предприниматели пожаловались, что во многих населенных пунктах работает всего одно отделение "Центрального республиканского банка", также поступают жалобы на их неудобное расположение.

В связи с этим, "депутат" Марина Жейнова попросила внедрить переходный период для введения "ДНР" кассового учета среди предпринимателей.

В свою очередь, глава "Центрального республиканского банка ДНР" Ирина Никитина пообещала подготовить ответы по возникшим вопросам к следующему заседанию.

Отметим, что на оккупированной территории Донецкой области работает только "Центральный республиканский банк", занявший отделения украинских банков.

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