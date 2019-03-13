Карты заблокированы: в российском банке забили тревогу из-за нового удара США

В России Visa и Mastercard приостановили членство "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах, поскольку финансовое учреждение попало под санкции со стороны Соединенных Штатов.

Это повлекло за собой блокировку карт Visa и Mastercard за границей и в России, включая ограничение в приеме карт в устройствах банка, сообщает ТАСС.

"В соответствии с включением "Еврофинанс Моснарбанка" в список OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), начиная с 12 марта 2019 года платежные системы Visa и Mastercard приостановили членство банка в платежных системах", – отметили представители российского финансового учреждения.

В "Еврофинанс Моснарбанке" добавили, что карты Visa в ближайшее время будут заменены на карты российской платежной системы "Мир".

"Еврофинанс Моснарбанк" на 49,99% принадлежит государственному венесуэльскому фонду национального развития Fonden S.A., по 25% плюс 1 акцией владеют российские "Газпромбанк" и ВТБ.

Напомним, что в ночь на 30 января США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA. Вашингтон запретил проводить с ней сделки, а также арестовал активы компании в своей юрисдикции. 8 марта американский Минфин продлил срок завершения операций с ценными бумагами PDVSA.

В феврале США расширяли санкционный список несколько раз. В него вошли, в том числе министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, глава Национальной разведывательной службы Мануэль Рикардо Кристофер Фигера, первый заместитель главы Нацразведки, командующий президентской гвардией и командующий спецподразделениями Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Министерство финансов США ввело санкции против "Еврофинанс Моснарбанка" из-за ситуации в Венесуэле. Банк обвиняют в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро и содействии экономическому краху и гуманитарному кризису.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.