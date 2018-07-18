Карпаты в IKEA: как украинцев обворовывают на миллиарды

Доллар в Украине перестанет дорожать, а Госбюджет страны разбогатеет на миллиарды гривен. Такая возможность находится буквально под носом – для этого не придется ждать результатов структурных реформ, нужно всего лишь навести порядок с незаконной вырубкой лесов.

Правда, несмотря на действующий запрет, леса продолжают лысеть, недобросовестные предприниматели зарабатывают миллиарды, а вся страна теряет не только денежный ресурс, но и возможность свободно дышать. По данным международной организации Earthsight, масштабы вырубки за 4 года выросли на 75% и достигли 1 млрд евро.

В Кабинете министров 18 июля снова подняли вопрос: как бороться с вырубкой. Мораторий уже действует и даже дал существенный результат. Только за прошлый год страна получила дополнительно 2 млрд грн инвестиций и 500 млн грн налогов. Однако законный запрет "черных" лесорубов не остановил, они продолжают уничтожать украинские леса и вывозить за границу необработанное сырье.

OBOZREVATEL разобрался, почему вопрос незаконного экспорта касается всех украинцев и как собираются бороться с вырубкой.

IKEA в Украине нет, но украинская древесина в IKEA – есть

Если срубить определенное количество деревьев и продать их, например, польской мебельной фабрике, можно заработать несколько тысяч. А если открыть в Украине такую же фабрику, использовать древесину для изготовления мебели и продавать за границей, зарабатывать можно в десятки раз больше. И выиграет от второго варианта каждый украинец. Объемы вырубки сократятся, так как нужно обслуживать только собственное производство, а не служить сырьевым придатком. На фабрике появятся рабочие места, предприниматели будут платить налоги в местный и государственный бюджеты. Более того, экспортные выручки пополнят валютный баланс, то есть гривна укрепится.

Но о будущем Украины черные лесорубы думают в последнюю очередь. По данным международной организации Earthsight, Украина – один из главных источников незаконных поставок дешевой древесины в ЕС. Качественный материал вывозит и продают по дешевке, выдавая его за "дрова" - якобы рубили только плохие деревья и в санитарных целях.

Согласно анализу BakerTilly, та же Польша может стать для Украины хорошим примером. Там объемы мебельной и бумажной промышленности почти в 10 раз выше украинской, хотя площадь лесов не больше. И промышленность соседней страны частично зависит и от украинского черного рынка. В Украине уничтожают лес, не выполняют никаких требований по насаждению новых растений, а при этом еще и экспортируют продукцию по ценам, которые значительно ниже стоимости древесины в ЕС. В такой ситуации зарабатывают единицы, а теряет – вся страна.

Если верить Earthsight, масштабы вырубки леса впечатляют. По их данным, мебель, изготовленного из украинской древесины, продается даже в IKEA и в DIY. "Продукты, производимые компаниями, потенциально запятнанными украинской древесиной незаконного происхождения, можно найти в продаже по всему ЕС, в том числе в филиалах крупнейших сетей DIY("Do It Yourself" - "сделай это сам"), мебельных магазинах и супермаркетах на континенте", - говорится в опубликованных результатах исследования. И Украина продолжает терять ежегодно миллиарды гривен.

Масштабы вырубки лесов можно заметить даже на фотографиях, сделанных с помощью спутников. К примеру, вот несколько снимков леса во Львовской области, сделанных с разницей в 4 года.

Как поставить точку

"Этой безумной контрабанде должен быть поставлен не только заслон, а все, кто имеет к этому отношение – должны быть наказаны и должны нести ответственность", – заявил премьер Владимир Гройсман 18 июля.

Просто усилить контроль – недостаточно, необходим ужесточить наказания. По словам Владимира Гройсмана, только за последние недели 1000 вагонов с лесом выехали за границу. И кто-то их оформил – пропустил. Найти замешенных в махинациях не так уж и сложно. Премьер обратился к Генпрокурору, полиции и фискалам с требованием усилить контроль. Кроме того, "Укрзализниця" должна будет фиксировать вывоз леса для того, чтобы потом можно было легче найти виновных.

"Мы получили информацию от международных организаций, где приведены ужасающие факты контрабанды. Несанкционированная вырубка – это уничтожение нашей экологии и преступление против государства", – подчеркнул Гройсман.

Чтобы навести порядок, правоохранителям придется не просто проверить лесные хозяйства, но и наказать чиновников, которые "закрывают" глаза на неправильное оформление леса и масштабную вырубку. Также на решение вопроса может повлиять и европейская сторона, которая фактически использует контрабанду для развития своей деревообрабатывающей промышленности.

К слову, также Владимир Гройсман обратился к президенту с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса, инициированный лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко. "Этот законопроект был внесен Олегом Ляшко, поддержан парламентом, Рада нам его направила на заключение. И наше заключение является абсолютно положительным", - сказал Гройсман.

К слову, по принятому Радой закону за контрабанду леса грозит до 12 лет тюрьмы. А 3 июля 2018 Рада поддержала во втором чтении законопроект о сохранении украинских лесов. Он ограничивает внутреннее потребление лесоматериалов, а также усиливая ответственность за незаконную вырубку.