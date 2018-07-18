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Карпаты в IKEA: как украинцев обворовывают на миллиарды

7.7тЧитать новость на украинском

Доллар в Украине перестанет дорожать, а Госбюджет страны разбогатеет на миллиарды гривен. Такая возможность находится буквально под носом – для этого не придется ждать результатов структурных реформ, нужно всего лишь навести порядок с незаконной вырубкой лесов.

Правда, несмотря на действующий запрет, леса продолжают лысеть, недобросовестные предприниматели зарабатывают миллиарды, а вся страна теряет не только денежный ресурс, но и возможность свободно дышать. По данным международной организации Earthsight, масштабы вырубки за 4 года выросли на 75% и достигли 1 млрд евро.

В Кабинете министров 18 июля снова подняли вопрос: как бороться с вырубкой. Мораторий уже действует и даже дал существенный результат. Только за прошлый год страна получила дополнительно 2 млрд грн инвестиций и 500 млн грн налогов. Однако законный запрет "черных" лесорубов не остановил, они продолжают уничтожать украинские леса и вывозить за границу необработанное сырье.

OBOZREVATEL разобрался, почему вопрос незаконного экспорта касается всех украинцев и как собираются бороться с вырубкой.

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Если срубить определенное количество деревьев и продать их, например, польской мебельной фабрике, можно заработать несколько тысяч. А если открыть в Украине такую же фабрику, использовать древесину для изготовления мебели и продавать за границей, зарабатывать можно в десятки раз больше. И выиграет от второго варианта каждый украинец. Объемы вырубки сократятся, так как нужно обслуживать только собственное производство, а не служить сырьевым придатком. На фабрике появятся рабочие места, предприниматели будут платить налоги в местный и государственный бюджеты. Более того, экспортные выручки пополнят валютный баланс, то есть гривна укрепится.

Но о будущем Украины черные лесорубы думают в последнюю очередь. По данным международной организации Earthsight, Украина – один из главных источников незаконных поставок дешевой древесины в ЕС. Качественный материал вывозит и продают по дешевке, выдавая его за "дрова" - якобы рубили только плохие деревья и в санитарных целях.

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Согласно анализу BakerTilly, та же Польша может стать для Украины хорошим примером. Там объемы мебельной и бумажной промышленности почти в 10 раз выше украинской, хотя площадь лесов не больше. И промышленность соседней страны частично зависит и от украинского черного рынка. В Украине уничтожают лес, не выполняют никаких требований по насаждению новых растений, а при этом еще и экспортируют продукцию по ценам, которые значительно ниже стоимости древесины в ЕС. В такой ситуации зарабатывают единицы, а теряет – вся страна.

Если верить Earthsight, масштабы вырубки леса впечатляют. По их данным, мебель, изготовленного из украинской древесины, продается даже в IKEA и в DIY. "Продукты, производимые компаниями, потенциально запятнанными украинской древесиной незаконного происхождения, можно найти в продаже по всему ЕС, в том числе в филиалах крупнейших сетей DIY("Do It Yourself" - "сделай это сам"), мебельных магазинах и супермаркетах на континенте", - говорится в опубликованных результатах исследования. И Украина продолжает терять ежегодно миллиарды гривен.

Масштабы вырубки лесов можно заметить даже на фотографиях, сделанных с помощью спутников. К примеру, вот несколько снимков леса во Львовской области, сделанных с разницей в 4 года.

Как поставить точку

"Этой безумной контрабанде должен быть поставлен не только заслон, а все, кто имеет к этому отношение – должны быть наказаны и должны нести ответственность", – заявил премьер Владимир Гройсман 18 июля.

Просто усилить контроль – недостаточно, необходим ужесточить наказания. По словам Владимира Гройсмана, только за последние недели 1000 вагонов с лесом выехали за границу. И кто-то их оформил – пропустил. Найти замешенных в махинациях не так уж и сложно. Премьер обратился к Генпрокурору, полиции и фискалам с требованием усилить контроль. Кроме того, "Укрзализниця" должна будет фиксировать вывоз леса для того, чтобы потом можно было легче найти виновных.

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"Мы получили информацию от международных организаций, где приведены ужасающие факты контрабанды. Несанкционированная вырубка – это уничтожение нашей экологии и преступление против государства", – подчеркнул Гройсман.

Чтобы навести порядок, правоохранителям придется не просто проверить лесные хозяйства, но и наказать чиновников, которые "закрывают" глаза на неправильное оформление леса и масштабную вырубку. Также на решение вопроса может повлиять и европейская сторона, которая фактически использует контрабанду для развития своей деревообрабатывающей промышленности.

К слову, также Владимир Гройсман обратился к президенту с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса, инициированный лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко. "Этот законопроект был внесен Олегом Ляшко, поддержан парламентом, Рада нам его направила на заключение. И наше заключение является абсолютно положительным", - сказал Гройсман.

К слову, по принятому Радой закону за контрабанду леса грозит до 12 лет тюрьмы. А 3 июля 2018 Рада поддержала во втором чтении законопроект о сохранении украинских лесов. Он ограничивает внутреннее потребление лесоматериалов, а также усиливая ответственность за незаконную вырубку.

Читайте все новости по теме "Вырубка леса в Украине" на Обозревателе.

Тема
Вырубка леса в Украине
Место
Украина
Объект
контрабанда
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Symon Valeriy
Symon Valeriy
Хохол и мать родную продаст. Для него нет слова Родина, его Бог- деньги.
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bender bender
bender bender
хохляцьке хуторянство,продажність й жадність при всій своїй красі.вкраду у себе-ж,продам-і все в хату.... одні виродки гонять контрабас в ОРДЛО і звідти,другі ліс з під себе ріжуть,треті роблять пустелю з ВОЛИНІ(бурштин)-а за все це блядство гинуть діти 4_ий рік. гидко...
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