Открыто выступал против России: экс-премьера Швеции уличили в связях с соратником Путина

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, который яро осуждал агрессию РФ в Украине, оказался представителем российского нефтяного бизнеса, а именно компании LetterOne Group, соучередителем которой является бизнесмен Михаил Фридман.

Впервые 14 мая 2015 года об этом сообщило иностранное интернет-издание Radio Sweden. Тогда стало известно, что его наняли в качестве советника упомянутого юридического лица.

"Назначение Бильдта является частью усилий компании по созданию команды консультантов мирового уровня, способствующих нашему мышлению и росту как международного бизнеса", – говорил в 2015 году Фридман.

Карла Бильдта уличили в связи с Фридманом inosmi.ru

Интересно, что Бильдт является ярым сторонником санкций против России. Он не раз публично выступал против агрессии президента РФ Владимира Путина. Прежде чем уйти в отставку с поста министра иностранных дел Швеции в 2014 году, Бильдт неоднократно обвинял Россию в разжигании конфликта на востоке Украины. Бывший чиновник также говорил о "ведении пропагандистской войны" Кремлем.

О Бильдте также известно, что он являлся членом совета директоров шведской фирмы Lundin Oil, которую международная правозащитная организация Human Rights Watch связывает со злоупотреблениями в Судане в 1990-х годах, когда местные жители вынуждены были оставить свою землю, чтобы "расчистить дорогу для иностранных нефтяных операций".

Михаил Фридман uznayvse.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что Фридмана традиционно считают одним из топовых 10 бизнесменов, приближенных к Путину.

В мае 2019 году компании Фридсана Wintershall и DEA (Deutsche Erdoel AG) завершили процедуру слияния, образовав фирму Wintershall DEA, которая считается крупнейшим независимым производителем газа и нефти в Европе.

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