Помогут найти работу: украинцам объяснили пользу карьерных советников

В Государственной службе занятости Украины начали работать карьерные советники, которые занимаются трудоустройством безработных.

Как они могут помочь украинцам при поиске работы, рассказала в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина. По ее словам, карьерные советники нужны в Украине, но это должны быть квалифицированные люди.

"Государство решительно запретило кадровые агентства, потому что было много мошенников, и услуги платного трудоустройства людей у нас сегодня запрещены, кроме заграничного трудоустройства. Но есть ситуация, когда квалифицированный человек через 10-15 лет бесперерывного труда выходит на рынок труда, он шокирован. Даже если он качественный специалист, но не может себя "продать", он получает отказ, самооценка падает", – объяснила Пашкина.

"Если бы квалифицированный человек рассказал ему о рынке труда, расспросил о слабых и сильных сторонах, сделал небольшой коучинг, вдохновил, рассказал, какие есть возможности переквалифицироваться или чего-то доучить, если опыт устарел…. Человек бы вдохновенно прошел собеседование, быстрее нашел работу и меньше центру занятости платить. У человека было бы меньше нервное напряжение", – добавила она.

По ее словам, человек может подходить на 100%, но на собеседовании растеряться и получить отказ работодателя. "Если бы перед собеседованием карьерный советник сказал – вы сможете, вы же видите, какой у вас хороший опыт, если вы расскажете, как мне рассказали – все будет лучше", – отметила Пашкина.

"Я знаю, что есть люди, которые готовы платить карьерным советникам, и есть бизнес-консультанты, которым высококвалифицированные соискатели платят деньги, чтобы их натаскали на поиск нормальной работы", – сказала эксперт.

ubr.ua

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