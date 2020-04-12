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12 апреля • обновлено в 16:19
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Карантин в Украине: Кабмин планирует компенсировать зарплаты временно безработным

1.6т
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Кабинет Министров планирует компенсировать выплаты для зарплат предприятиям, которые не будут увольнять людей на время карантина.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”. По его словам, правительство будет увеличивать пособия по безработице и уже увеличило минимальные выплаты.

“Пособие по “временной” безработице, если на предприятиях люди заняты не полный день, мы будем компенсировать им выплаты на людей, которые находятся дома и которые вернутся на работу после завершения карантина. То есть мы говорим: “Не увольняйте людей, мы вам будем выплачивать до минимальной зарплаты на людей, которые не полностью заняты, которые вернутся”, – отметил Петрашко.

Зарплата

Зарплата

delo.ua

Министр также добавил, что эта программа будет реализована в случае положительного голосования за правки в бюджет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.

В Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Персона
Игорь Петрашко
Место
Украина
Теги
карантин зарплата
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ua zahid
ua zahid
харош пи@деть уже з@ибали зі своїм навязаним грипом,Схоже на то, що прийде осінь, будемо викорчовувати цю зелень! коктейль молотова вас вілікує враз
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ua zahid
ua zahid
ха ха кто вам компенсирует ,,те иуды что за копейку давлятся..ага над1йтесь
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Экономика

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