"Тест для Зеленского": в деле ПриватБанка указали на важный нюанс

Судьба национализированного ПриватБанка станет "решающей делом" для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сказано в материале Financial Times, передает ВВС. Издание размышляет на тему, на чью сторону станет судебная система Украины – экс-владельца банка Игоря Коломойского или государства.

"Или, наоборот, Зеленский предпримет шаги к защите национализации в интересах финансовой стабильности, или даже даст украинской власти полномочия и независимость привлекать бывших владельцев банка к ответственности?" - сказано в материале.

Зеленский и Коломойский

Издание напомнило, как Зеленский ранее пообещал защищать интересы государства в деле ПриватБанка. В команде украинского лидера также признали, что денационализация банка создает риск потери кредита МВФ, о котором договорились в декабре 2018 года.

"Это лакмусовый тест для Украины", – сказал помощник президента Алексей Гончарук.

Газета напоминает, что ФБР расследует дело о возможном отмывании денег через ПриватБанк Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.

"Несмотря на это, ситуация становится более благоприятной для Коломойского. Во-первых, олигарх вернулся в Украину. Недавно суд Киевской области под сомнительным предлогом приказал прекратить деятельность авиалинии-лоукостера (SkyUp), которая была прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", которые контролирует Коломойский. Затем он же отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала управлять национализацией ПриватБанка", – сказано в статье.

В то же время сам Коломойский отрицает причастность к обоим дел. Однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".

"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", – заявил он изданию.

По мнению автора статьи, самый большой вопрос заключается в том, как будет вести себя Зеленский после выборов в парламент. Отмечается, что глава СНБО Александр Данилюк, который присматривал за национализацией ПриватБанка, когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.

Издание также указывает со ссылкой на слова лиц, близких к президенту, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти.

"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", – сказал один из них.

При этом в статье заключается, что сам Коломойский не собирается покидать страну.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже в НБУ заявили, что намерены в ближайшее время подать апелляцию на такое решение суда.

Кроме того, в НБУ заверили, что скандальное решение суда никак не повлияет на бесперебойную работу ПриватБанка.

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