"Как Путин с Крымом": Портников разбил в пух и прах бизнес-модель Ryanаir

Украинский журналист и публицист Виталий Портников считает, что ирландский лоукостер Ryanаir займется в стране уничтожением конкурентов, и венгерская авиакомпания WizzAir имеет все шансы проиграть.

"Остается только удивляться умению украинцев превращать в фетиш все, с чем они сталкиваются. Саакашвили, Савченко, Новая почта - что хотите. Ничто и никто не подлежит критическому оцениванию, все воспринимается исключительно в черном или белом цветах, тот, кто видит мир иначе - враг. Теперь вот новый фетиш - Ryanair. Власть, которая привыкла использовать эту склонность населения к фетишизации, создает из обычной хозяйственной договоренности карнавал, население радостно аплодирует и ждет дешевые билеты, все счастливы, ура", – написал Портников на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что такие гиганты, как Ryanair, действуют исключительно в своих интересах, что является логичным.

"Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно сравнить предыдущие намерения компании с нынешними. Во время предыдущей попытки зайти на украинский рынок ирландцы требовали льготы и собирались стать компанией "пивного туризма", как это уже произошло с ними в большинстве городов центральной Европы. И это точно было не для украинцев, а для классических пассажиров лоукоста с Британских островов. Не удалось", – напомнил журналист.

По его словам, теперь компания выбрала другую, более агрессивную бизнес-модель.

"Теперь "пивной туризм" в виде немногих рейсов из Лондона и Дублина сопровождает модель "такси для гастарбайтеров" - именно так маршрутная сетка Ryanair наложена на маршрутную сетку WizzАir (рейс в Барселону - приветствие еще одному конкуренту, Vueling, чтобы и летом не лез). Таким образом, Ryanair в Украине занимается тем, чем он сейчас агрессивно занимается в Европе - уничтожением конкурентов. И, по-моему, Wizzair здесь имеет все шансы проиграть - и уйти не только с польского направлении. А дальше уже Ryanair предложит нам настоящие конкурентные цены", – спрогнозировал Портников.

Он подчеркнул, что не будет подозревать директора Ryanair Майкла О'Лири в сговоре с олигархом Игорем Коломойским, которому принадлежит часть украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

"Что для Ryanair, которая уже уничтожает "Люфтганзу", какая-то маленькая провинциальная авиакомпания? А вот уничтожение лоукост-конкурентов – святое дело. Ведь подрыв бизнеса конкурента в отдельном, пусть и пока не очень перспективном государстве – это удар по его интересам в мире. Тем более, когда можно нокаутировать под аплодисменты самой этой страны – какое это наслаждение! И с этой точки зрения О'Лири с его "такси для гастарбайтеров" – это как Путин (президент России Владимир Путин, – Ред.) с Крымом. Ребята завоевывают этот мир нагло и агрессивно, а мы верим, что их интересы сосредоточены на нашей бедной стране", – резюмировал журналист.

Как сообщал "Обозреватель", WizzAir объявила распродажу на билеты по пяти направлениям после известия о том, что Ryanair заходит в Украину.