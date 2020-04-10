Главная Новости
10 апреля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Украинцы могут получить помощь по безработице онлайн: как это сделать. Видео

1.5т
Читать материал на украинском

Государственная служба занятости в связи с карантином в Украине упростила процедуру оформления безработных и выплаты им помощи, а также выпустила по этим вопросам обучающий ролик.

Видео опубликовано в телеграмм-канале "Команда Зеленського" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

Чтобы встать на учет, достаточно выбрать ближайший филиал и отправить на ее электронную почту пакет документов. А именно:

  • скан паспорта;

  • скан ИНН-кода

  • скан трудовой книжки;

  • скан документа об образовании.

Пособие по безработице

Пособие по безработице

Сюда же нужно добавить заявление и номер лицевого счета, куда должны поступить средства. Все необходимые документы принимаются по электронной почту или можно бросить в ящик для приема корреспонденции. Специалисты также поддерживают связь с безработными по телефону или с помощью электронной почты. По состоянию на 6 апреля в ЦЗ прислали уже 1684 пакета документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый день после подачи заявления, в Центре занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Ранее Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
безработица
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2203.

    Вылечились: 61. Умерли: 69.

  • В мире заболели более 1,6 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Медики обнаружили неожиданный симптом коронавируса: на вид – обычное покраснение.

  • В Закарпатской области и на Волыни усилили карантин и запретили жителям выходить из дома в ближайшие выходные.

  • По прогнозу МВД Украины, Европа и мир будут закрыты для туризма еще год.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги