Как договориться о зарплате: рекрутер дала подсказку тем, кто ищет работу

При поиске работы важно заранее определить свою цену на рынке труда, и уже исходя из этой суммы договариваться о будущей зарплате.

О том, как оценить свои профессиональные навыки и как "торговаться" с работодателем на собеседовании, в эфире ObozTV рассказала эксперт по трудоустройству, HR-специалист Валентина Бардадым.

В первую очередь Бардадым посоветовала изучить данные сайтов по трудоустройству, вакансии того же уровня, в которых указана заработная плата, а также пообщаться со знакомыми и коллегами, работающими в этой сфере.

"То есть оцените, сколько ваш опыт работы стоит на сегодняшний момент на рынке и сделайте плюс-минус срез: какой уровень зарплаты можно требовать", – отметила она.

Эксперт уточнила, что около 70% работодателей при поиске сотрудников среднего звена не скрывают уровень оплаты. Не "высвечивают" только топовые позиции, которые могут считаться коммерческой тайной.

"Можно напрямую спросить, какой у компании бюджет (на ту или иную вакансию. – Ред.) … Но вам не всегда ответят. Поэтому надо отталкиваться от рынка", – объяснила Бардадым.

"Но если у вас есть запрос на то, чтобы ваша работа достойно оплачивалась, то это нужно проговорить", – подчеркнула HR-специалист.

Она также поделилась способом "намекнуть" о более высокой зарплате на собеседовании с работодателем или рекрутером.

"Когда приходит кандидат и начинает выкладывать на стол ключи от мерса, дорогой телефон и другие подобные вещи – то я понимаю, что он будет очень круто себя продавать", – призналась Бардадым.

По ее словам, такой сигнал означает "дайте мне больше". "Я это понимаю. И в таком случае говорю: "Положите это назад и давайте обсудим", – рассказала эксперт.

Переговоры о зарплате – важная часть собеседования Shutterstock

Как писал OBOZREVATEL:

В июле 2019 года средняя зарплата в Украине составила 10 971 грн. Эксперты отмечают, что это самый низкий уровень среди всех стран Европы – даже в Молдове платят больше.

Самые высокие зарплаты в Украине – у моряков и летчиков. Они получают около 56 000 грн в месяц – в пять раз больше, чем в среднем платят представителям других профессий. Не считая, конечно, топ-менеджеров крупных компаний (например, ежемесячный оклад главы "Нафтогаза" Андрея Коболева составляет около 2 млн грн).

За август президент Украины Владимир Зеленский получил зарплату в размере 22 540 грн, а глава его Офиса Андрей Богдан заработал 39 874 грн.

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