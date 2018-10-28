Кабмину отказали в повышении цен на газ для украинцев: что это значит

Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления Кабинета министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с 1 ноября.

Соответствующий документ опубликован на сайте службы от 26 октября. Согласно нему, данный проект (только в другой редакции) уже рассматривался, и был согласован 10 августа.

Однако после повторного рассмотрения выяснилось, что предложенный проект отличается от того, который был получен службой 18 октября и вскоре принят Кабмином.

"В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики", - сказано в сообщении.

В службе подчеркнули, что новая редакция документа не соответствует достигнутым договоренностям между участниками рынка природного газа. Более того, было выявлено несоответствие отдельных норм проекта действующему законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс куб м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.