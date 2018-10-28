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МирСпорт

/Новости экономики

Кабмину отказали в повышении цен на газ для украинцев: что это значит

10.6тЧитать материал на украинском

Государственная регуляторная служба не согласовала проект постановления Кабинета министров о поэтапном повышении цены на газ для населения с 1 ноября.

Соответствующий документ опубликован на сайте службы от 26 октября. Согласно нему, данный проект (только в другой редакции) уже рассматривался, и был согласован 10 августа.

Однако после повторного рассмотрения выяснилось, что предложенный проект отличается от того, который был получен службой 18 октября и вскоре принят Кабмином.

"В представленных на согласование документах отсутствует анализ регуляторного влияния, которое будет оказывать регуляторный акт на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики", - сказано в сообщении.

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В службе подчеркнули, что новая редакция документа не соответствует достигнутым договоренностям между участниками рынка природного газа. Более того, было выявлено несоответствие отдельных норм проекта действующему законодательству.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс куб м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Темы
Цена на газРынок газа
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Повышение цен на газ для населения на 23,5%, которое 19 октября одобрил Кабмин, - не последнее. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с позицией МВФ, пишет "Экономическая правда". В частности, речь идет о том, что, согласно принципиальной позиции МВФ, цена на газ для населения на Украине должна повысится еще на 40%, только так она сравняется с рыночной, как и было утверждено во время переговоров. "Рыночная цена" рассчитывается на базе импортного паритета — средней цены на импортный газ за определенный период. Эта составляющая в структуре цены на газ для потребителей является наибольшей. Она включает прогнозируемую цену на немецкой газовой торговой площадке (хаб NCG), а также стоимость транспортировки газа от NCG до западной границы Украины через Германию, Чехию и Словакию. Ранее планировалось поднять тарифы за один раз, теперь же повышение цен распределили на несколько этапов, растянутых на один год. Сообщается, что очередные подорожания должны произойти весной 2019 года - тогда цены повысятся на 15% - и осенью 2019 года. Отметим, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что тарифы на газ для населения повышаться не будут. Однако еще до этого, весной 2017 года, он выступал с аналогичным обещанием, что не помешало Кабмину под его председательством принять решение о повышении цен на 23,5% с 1 ноября 2018 года. Источник: Strana.UA
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Успокаивают,рагулей-свыноебов. Шо бы 1 ноября не было мучительно больно свидомым дупам
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Melnyk Svitlana
Melnyk Svitlana
Dmitryk Aleksandr, як ви вже надоїли "с своими в
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Так и грошей мвф не даст....нерабы мля..
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Мартененко Сергей, Нет, мы кацапы от смеха умрём над вами идиотами
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Ivanenko Vitaliy, и что раб кацапский,ты тогда здохнешь, от передоза говна в твоём роте.
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