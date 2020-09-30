Кабмин выполнил ключевое требование МВФ

Кабинет министров Украины выполнил одно из ключевых требований Международного валютного фонда и объединил территориальные органы Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в одно юрлицо.

Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства в среду, 30 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал постановление одним из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ.

Концепция единого юридического лица для ГНС и Гостаможслужбы является положительной общепринятой европейской практикой, которая реализуется в Украине во исполнение договоренностей с МВФ.

А именно:

ликвидировать территориальные органы ГНС как отдельные юридические лица публичного права и создать обособленные подразделения ГНС (без статуса юридических лиц);

необходимо реорганизовать территориальные органы, как отдельные юридические лица публичного права – в обособленные подразделения Гостаможслужбы (таможни).

Создание единого юридического лица для каждой из этих служб позволит внедрить эффективные организационные структуры этих служб, а также внедрять новые электронные сервисы, что в свою очередь приведет к снижению временных и денежных затрат для бизнеса.

Глава правительства подчеркнул, что раньше Украине уже выполнила два условия Фонда в рамках программы stand-by.

Речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.

"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическими лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", – сказал Шмыгаль.

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