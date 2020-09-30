Кабмин выполнил ключевое требование МВФ
Украина выполнила уже три требования МВФ, которые указаны в меморандуме о сотрудничестве
Теперь территориальные органы ГТС и ГНС станут одним юрлицом
Стало известно, как это поможет бизнесу
Кабинет министров Украины выполнил одно из ключевых требований Международного валютного фонда и объединил территориальные органы Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы в одно юрлицо.
Соответствующие постановления были приняты на заседании правительства в среду, 30 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал постановление одним из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ.
Концепция единого юридического лица для ГНС и Гостаможслужбы является положительной общепринятой европейской практикой, которая реализуется в Украине во исполнение договоренностей с МВФ.
А именно:
ликвидировать территориальные органы ГНС как отдельные юридические лица публичного права и создать обособленные подразделения ГНС (без статуса юридических лиц);
необходимо реорганизовать территориальные органы, как отдельные юридические лица публичного права – в обособленные подразделения Гостаможслужбы (таможни).
Создание единого юридического лица для каждой из этих служб позволит внедрить эффективные организационные структуры этих служб, а также внедрять новые электронные сервисы, что в свою очередь приведет к снижению временных и денежных затрат для бизнеса.
Глава правительства подчеркнул, что раньше Украине уже выполнила два условия Фонда в рамках программы stand-by.
Речь идет о свободном рынке газа для населения и плане сокращения неработающих кредитов в государственных банках.
"Сегодня мы будем принимать постановления, являющиеся одним из структурных маяков сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о решении, которое позволит Государственной таможенной и налоговой службам начать работать как единым юридическим лицам. Теперь территориальные органы будут не отдельными юридическими лицами, а просто отдельными подразделениями центрального органа исполнительной власти", – сказал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.
10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы продолжаются.
17 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года.
Позже министр финансов Сергей Марченко опроверг эту информацию и сказал, что данными о дате следующего транша он не владеет. Он также опроверг информацию о паузе в сотрудничестве с МВФ.
Правительство Украины внесло в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год с дефицитом 270 млрд гривен, или 6% прогнозного ВВП. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн за счет ОВГЗ, на $1,1 млрд – за счет внешних займов, на 6 млрд грн – за счет приватизации. Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн, или $23,5 млрд.
Украина, скорее всего, не получит транш МВФ в сумме $700 млн до конца 2020 года. Такой прогноз предоставили аналитики банка Morgan Stanley.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла шанс получить два транша от МВФ по программе stand by до конца 2020 года. Теперь стране нужно стараться получить один, поскольку к нему привязан бюджет-2021.