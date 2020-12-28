Кабмин принял решение по тарифам на электроэнергию в 2021 году

Кабмин на внеочередном заседании в понедельник, 28 декабря, принял постановление, которое продлевает действие ПСО (спецобязательств) по продаже электрической энергии населению.

Трансляция проходила на YouTube странице Кабмина. Таким образом правительство предотвратило повышению цены на ток в 2,5 раза. Это должно произойти, если бы украинцы стали покупать электроэнергию на рынке по ценам как для бытовых потребителей.

Как сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко срок действия действующего ПСО истек 1 января 2021 года. Таким образом цена на электроэнергию для бытовых потребителей должна формироваться на рыночных условиях, что привело бы к резкому – более чем в 2,5 раза росту цены на электроэнергию.

Доработанный проект постановления принятого правительством предусматривает, что срок действия ПСО продлили до 31 марта 2021 года.

Что такое ПСО

С марта 2017 года в Украине действует двухставочный тариф на электроэнергию для населения: до 100 кВт-час в месяц – 0,9 грн/кВт-час, более – 1,68 грн/кВт-час (с НДС). В результате чего средневзвешенная цена на электроэнергию для населения примерно втрое ниже, чем для промышленности, и уже даже ниже стоимости доставки.

"Энергоатом" ранее заявлял о несогласии со сценарием изменения ПСО, который предусматривает повысить цену продажи э/э "ГарПок" с 1 только до 15 коп./КВт-час.

В конце ноября Юрий Бойко, который был тогда и. о. министра энергетики, анонсировал принятие правительством в ближайшие дни сбалансированного решения о пересмотре тарифа для бытовых потребителей. Однако, 21 декабря Минэнерго в статусе. о. возглавил экс-исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал принятие решения по ПСО.

"Урегулирование баланса на рынке э/э – это одно из первых задач, которую получил новый и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Минэнерго сейчас активно работает с НКРЭКУ, проводит расчеты по ПСО на рынке э/э, рассматривает разные модели", – заявил он.